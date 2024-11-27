У Харкові жінка попереджала про переміщення ТЦК — який вирок виніс суд

Люди на станції метро. Ілюстративне фото: УНІАН / В'ячеслав Ратинський

Працівниця харківського метрополітену інформувала в месенджері Telegram про переміщення працівників Територіального центру комплектування. Внаслідок цього зловмисниця постала перед судом.

Про це йдеться у вироку Київського районного суду Харкова від 19 листопада.

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Деталі справи

Згідно з матеріалами справи, жінка є контролером автоматичних пропускних пунктів станції метро "Університет". З листопада 2023 по квітень 2024 року вона повідомляла підписників в Telegram про місця перебування представників ТЦК.

Зокрема, зловмисниця оприлюднила щонайменше вісім повідомлень щодо пересування співробітників Центру комплектування на станції "Академіка Барабашова".

Рішення суду

Жінка визнала себе винною. Суд призначив їй покарання у вигляді п'яти років за ґратами з іспитовим строком на три роки. Також зловмисниці скасували запобіжний захід у вигляді тримання під вартою, звільнили в залі суду та конфіскували мобільний телефон.

Нагадаємо, що нещодавно в Харкові судили військовослужбовця, який втрутився в роботу поліції під час оформлення порушення правил дорожнього руху.

Також ми повідомляли, що перед харківським судом постав чоловік, який проігнорував повістку з вимогою з'явитися до ТЦК.