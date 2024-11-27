В Харькове женщина предупреждала о перемещении ТЦК — какой приговор вынес суд

В Харькове судили работницу метро, которая сообщала о ТЦК
Работница харьковского метрополитена информировала в мессенджере Telegram о перемещении работников Территориального центра комплектования. В результате злоумышленница предстала перед судом.
Об этом говорится в приговоре Киевского райсуда Харькова от 19 ноября.
Детали дела
Согласно материалам дела, женщина является контролером автоматических пропускных пунктов станции метро "Университет". С ноября 2023 года по апрель 2024 года она сообщала подписчикам в Telegram о местах пребывания представителей ТЦК.
В частности, злоумышленница обнародовала, по меньшей мере, восемь сообщений о передвижении сотрудников Центра комплектования на станции "Академика Барабашова".
Решение суда
Женщина признала себя виновной. Суд назначил ей наказание в виде пяти лет за решеткой с испытательным сроком на три года. Также злоумышленнице отменили меру пресечения в виде содержания под стражей, освободили в зале суда и конфисковали мобильный телефон.
Напомним, что недавно в Харькове судили военнослужащего, вмешавшегося в работу полиции при оформлении нарушения правил дорожного движения.
Также мы сообщали, что перед харьковским судом предстал мужчина, проигнорировавший повестку с требованием явиться в ТЦК.
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