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Части не хотели брать на службу мужчину — суд его наказал

28 ноября 2024 22:33
Виктория Козырь - редактор
Если проигнорировать повестку от ТЦК — суд наказал мужчину, которого не брали воинские части
Заседание суда. Иллюстративное фото: freepik
Виктория Козырь - редактор

В Черкассах воинские части не принимали мобилизованного мужчину на службу из-за его состояния здоровья. Третью повестку от ТЦК он уже решил игнорировать.

Об этом говорится в приговоре суда, опубликованном в Едином государственном реестре судебных решений.

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Детали дела

В материалах суда указано, что в июне 2024 года мужчина был признан годным к службе в воинских частях обеспечения, учебных центрах и других подразделениях. Ему выдали повестку с датой явки на отправку в воинскую часть, однако он этого не сделал.

На суде обвиняемый полностью признал свою вину и объяснил, что в тот день не прибыл в ТЦК, потому что устроился на новую работу.

Он заявил, что ранее получал несколько повесток и появлялся в территориальный центр комплектования. Однако, по его словам, воинские части не принимали его на службу из-за состояния здоровья, поэтому последнюю повестку решил игнорировать.

Кроме того, мужчина предоставил суду копию новой повестки уже на 18 декабря 2024 года, отметив, что готов выполнять военную обязанность.

Решение суда

В суде учли, что обвиняемый искренне раскаялся, ранее не имел судимостей и не представляет значительной общественной опасности. Кроме того, он состоит на учете у нарколога из-за употребления алкоголя.

Учитывая все обстоятельства дела, суд назначил мужчине наказание в виде лишения свободы на три года, заменив его на один год испытательного срока.

Ранее в Ужгороде мужчина получил две повестки, однако на суде заявил, что категорически отказывается от мобилизации.

А в Ровенской области мужчина во второй раз отказался от повестки, находясь на испытательном сроке.

суд мобилизация повестки ТЦК и СП военнообязанные судебные решения

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