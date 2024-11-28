В Ужгороді чоловік відмовився захищати Україну і отримав три роки

Суддівський молоток. Фото: Pexels

В Ужгороді чоловік отримав дві повістки, проте на суді заявив, що категорично відмовляється від мобілізації. Суд дав йому три роки позбавлення волі.

Про це йдеться Єдиному державному реєстрі судових справ.

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Обставини справи

Суду стало відомо, що чоловік у червні 2024 року отримав першу повістку, проте він категорично заявив, що не захищатиме Україну. У серпні 2024 року йому вдруге вручили повістку для військової служби за мобілізацією, проте мешканець Ужгорода вдруге відмовився від призову до армії.

На суді чоловік провину визнав. Він заявив, що "від служби у ЗСУ відмовляється і зараз не бажає служити. Готовий понести покарання", щоб уникнути мобілізації.

Що вирішив суд

Суд проаналізував матеріали справи та визнав чоловіка винним в ухиленні від мобілізації.

Його засудили до трьох років позбавлення волі.

Нагадаємо, що у Полтаві колишній учасник антитерористичної операції вийшов на зв'язок з представником екстремістської організації "Донецька народна республіка" та виявив бажання приєднатися до неї. Чоловіка засудили до двох років та шести місяців позбавлення волі.

Також ми повідомляли, що жителька міста Великі Мости Львівської області поширювала в соцмережах дописи з пропагандою російської символіки. За вчинене жінку притягнули до кримінальної відповідальності.