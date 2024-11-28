В Ужгороде мужчина отказался защищать Украину и получил три года

Судейский молоток. Фото: Pexels

В Ужгороде мужчина получил две повестки, однако на суде заявил, что категорически отказывается от мобилизации. Суд дал ему три года лишения свободы.

Об этом говорится в Едином государственном реестре судебных дел.

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Обстоятельства дела

Суду стало известно, что мужчина в июне 2024 получил первую повестку, однако он категорически заявил, что не будет защищать Украину. В августе 2024 года ему вторично вручили повестку для военной службы по мобилизации, однако житель Ужгорода во второй раз отказался от призыва в армию.

На суде мужчина вину признал. Он заявил, что "от службы в ВСУ отказывается и сейчас не желает служить. Готов понести наказание", чтобы избежать мобилизации.

Что решил суд

Суд проанализировал материалы дела и признал мужчину виновным в уклонении от мобилизации.

Его приговорили к трем годам лишения свободы.

Напомним, что в Полтаве бывший участник антитеррористической операции вышел на связь с представителем экстремистской организации "Донецкая народная республика" и изъявил желание присоединиться к ней. Мужчину приговорили к двум годам и шести месяцам лишения свободы.

Также мы сообщали, что жительница города Великие Мосты Львовской области распространяла в соцсетях сообщения с пропагандой российской символики. За совершенное женщину привлекли к уголовной ответственности.