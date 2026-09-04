Помилки ТЦК та Оберіг: що робити жінкам без медичної освіти зі штрафами

Оновлення даних в ЦНАП та суди. Фото: колаж Новини.LIVE

Жінки без медичної освіти масово виявляють себе військовозобов'язаними у системі "Оберіг", а ТЦК при цьому відмовляються скасовувати помилкові статуси через знищені архіви. Інколи розв'язувати проблему українкам доводиться через суд, оскільки обіцяного автоматичного очищення реєстрів від Міноборони так і не відбулося.

Про це йдеться у статті "Судово-юридичної газети", передає Новини.LIVE.

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ТЦК безпідставно вносить в реєстр військовозобов'язаних жінок не бойових спеціальностей

Масова цифровізація даних принесла несподіваний клопіт українкам, чиї професії не мають нічого спільного з медициною. Філологині, маркетологині та економістки після запуску системи "Оберіг" раптом дізналися, що держава вважає їх військовозобов'язаними, а деякі жінки взагалі опинилися в базах розшуку.

Та замість обіцяного Міністерством оборони швидкого та автоматичного очищення реєстрів до кінця квітня, проблема перетворилася на затяжні суди з ТЦК та СП. Військкомати категорично відмовляються анулювати статуси, які нерідко присвоювалися ще 15-20 років тому без заяв самих жінок та проходження ними військово-лікарських комісій.

Відмову видаляти неправомірні дані ТЦК пояснюють трьома причинами. Представники центрів посилаються на постанову Кабміну № 711 від 1994 року, яка свого часу дійсно розширювала перелік жіночих професій. Крім того, військкомати скаржаться на відсутність паперових доказів. Мовляв, подекуди картотеки нібито згоріли після ракетних ударів чи бойових дій.

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Також у ТЦК зазначають, що стаття 37 профільного закону № 2232-XII не містить такого пункту для виключення з обліку як "помилкове внесення". Утім, для українських судів такі аргументи виявилися непереконливими. Згідно із законом, обов'язковому обліку підлягають виключно придатні жінки з фармацевтичною чи медичною освітою, а всі інші споріднені спеціальності є підставою для взяття на облік виключно за власним бажанням.

Кодекс адміністративного судочинства зобов'язує доводити законність рішень саме суб'єктам, тому втрата паперових архівів не робить електронний запис автоматично легітимним.

Плутанина щодо обліку жінок може створити проблеми на роботі

Така плутанина стала викликом і для підприємств, які бачать у своїх кадрових системах військовий статус звичайної економістки чи філологині. Компанії бояться ігнорувати реєстр через загрозу штрафів для керівництва, проте й бездумно брати на внутрішній військовий облік фахівчинь без медичних дипломів юристи не радять.

Краще натомість надсилати офіційні запити до військкоматів. Вирішити правову колізію намагається парламент. У Міноборони радять жінкам у разі появи штрафів у "Резерв+" звертатися на урядову лінію 1545, через однойменний застосунок, або дзвонити до оборонного відомства на номер 1512. Юристи ж рекомендують спершу збирати документи про освіту, отримувати письмову відмову від ТЦК і лише з нею йти до адміністративного суду.

Новини.LIVE повідомляв, що суд на Львівщині визнав незаконним призов учителя праці із Себечівської гімназії, якого військкомат мобілізував одним днем, навіть не перевіривши його право на відстрочку. Судді підтримали освітянина та повністю анулювали наказ.

Військові мають право демобілізуватися заради догляду за важкохворою матір'ю, навіть якщо в родині є інший дорослий син. Свіжі судові рішення підтвердили, що якщо рідний брат через стан здоров'я чи інші причини сам не може піклуватися про матір, командування частини зобов'язане відпустити бійця додому.