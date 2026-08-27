Догляд за матір'ю: як довести, що брат не може допомагати

ВЛК. Фото: Рівненська ОВА

Військовослужбовці можуть звільнитися з армії для догляду за хворою матір'ю, навіть якщо мають повнолітнього брата. Нещодавно судова практика довела, що якщо родич фізично не здатен забезпечити постійний нагляд, військова частина не має права відмовляти у демобілізації.

На цьому наголосив юрист Павло Гретченко, передає Новини.LIVE.

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Чи дасть ТЦК відстрочку по догляду за матір'ю військовослужбовцю при наявності багатодітного брата

За словами адвоката Павла Гретченка, тепер судді та військове керівництво зобов'язані перевіряти не просто юридичний факт наявності інших членів сім'ї, а їхню реальну здатність здійснювати постійний сторонній догляд через об'єктивні життєві обставини.

Зокрема судова практика, яку навів Гретченко у справі № 520/14746/25, стала важливою для тих військових, чиї брати вже мають відстрочку від призову, наприклад, через утримання трьох неповнолітніх дітей. Якщо такий брат проживає далеко від матері зі своєю родиною, він фізично не може забезпечити безперервну присутність, якої вимагає постійний догляд.

Вагомим доказом відсутності ресурсу є й особливі потреби його власних дітей. Навіть якщо дитина не має офіційного статусу інвалідності, але відстає в розвитку та потребує інклюзивного навчання, суди розцінюють це як значні часові, психоемоційні та матеріальні витрати батька. Оскільки брат юридично та фактично пов'язаний обов'язком доглядати за своїми дітьми, він не має об'єктивної можливості доглядати ще й за матір'ю в іншому населеному пункті.

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Та навіть всупереч тому, що суд встановив правомірність таких вимог, військова частина найімовірніше відповість формальною відмовою на поданий рапорт. Для успішного оскарження цього рішення в Окружному адміністративному суді потрібно підготувати бездоганну доказову базу.

Розгляд подібних справ зазвичай триває від двох до п'яти місяців. Суд першої інстанції буде зобов'язаний оцінити реальну спроможність родича, спираючись на рішення Верховного Суду.

Якими документами доказати суддям про потребу матері у догляді

Для перемоги в суді військовому необхідно зібрати чіткий перелік документів, які підтвердять, що брат є лише "формальним" родичем, а сам військовослужбовець — єдиним реальним доглядачем. Найважливішим документом є акт обстеження сімейного стану від органу соцзахисту або ТЦК, затверджений керівником.

До нього обов'язково додається нотаріальна заява брата про фізичну неможливість догляду, нотаріальні копії свідоцтв про народження його трьох дітей та довідка про склад сім'ї. Якщо дитина брата потребує інклюзії, надається витяг з протоколу засідання інклюзивно-ресурсного центру або висновок школи чи ЛКК. Стосовно ж самої матері, необхідно надати довідку МСЕК або посвідчення особи з інвалідністю, а також обов'язковий висновок ЛКК за формою № 080-2/о або МСЕК про потребу в постійному сторонньому догляді.

Новини.LIVE інформували, що популярні в мережі твердження про те, що працівники ТЦК здатні самостійно блокувати банківські рахунки військовозобов'язаних, не відповідають нормам українського законодавства. Процедура замороження коштів має суворий юридичний порядок.

Водночас перебування на військовому обліку у військкоматі, що опинився під тимчасовою окупацією, не перешкоджає внутрішньо переміщеним особам отримати офіційне бронювання. Юристи роз'яснюють, що військовозобов'язані переселенці мають право спершу оформити бронь через свого роботодавця.