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Головна ТЦК Бронювання без візиту до ТЦК: правила для переселенців

Бронювання без візиту до ТЦК: правила для переселенців

Ua ru
Дата публікації: 14 серпня 2026 21:40
Бронювання ВПО без постановки на військовий облік у новому ТЦК
Бронювання працівників та черги чоловіків для оновлення документів. Фото: УНІАН, Telegraf, колаж Новини.LIVE

Реєстрація у територіальному центрі комплектування, який наразі перебуває на тимчасово окупованій території, не позбавляє переселенців права на легальне бронювання від мобілізації. Правознавці запевняють, що працівники можуть спочатку оформити відстрочку на роботі, а вже потім спокійно перевести свої документи до ТЦК за фактичною адресою проживання.

Про це Новини.LIVE повідомляє з посиланням на пояснення юристів. 

Як ВПО легально оформити бронь і не потрапити у розшук

Через повномасштабну російсько-українську війну та захоплення територій величезна кількість громадян набула статусу внутрішньо переміщених осіб. Люди залишили свої домівки в зонах бойових дій чи в окупації, що створило низку питань щодо правил ведення військового обліку на нових місцях. Ситуацію з отриманням відстрочки для таких громадян детально розібрали юристи.

До фахівців звернувся переселенець із Луганської області. Чоловік поцікавився, чи може він легально забронюватися на роботі, якщо досі офіційно числиться у військкоматі свого рідного регіону і ще не став на облік за новою адресою проживання.

За словами юриста Владислава Дерія, перебування на обліку в захопленому населеному пункті не вважається порушенням і не блокує процес оформлення документів на підприємстві.

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"Вас можуть забронювати, навіть, якщо Ви перебуваєте на військовому обліку в Щастинському ТЦК", — запевнив юрист Владислав Дерій

Для держави не має принципового значення фізичне розташування військкомату, якщо особа дотримується базових правил.

Ключовою вимогою для отримання броні є відсутність прізвища громадянина у списках розшуку ТЦК.

"Бронювання можливе, якщо Ви перебуваєте на військовому обліку, працюєте на критичному підприємстві, уточнили дані та не перебуваєте у розшуку", — пояснив юрист Владислав Дерій.

Зміна самого територіального центру комплектування є лише наступним кроком. Фахівець радить спочатку повністю завершити процедуру отримання відстрочки через свого роботодавця.

"Після оформлення бронювання — Ви можете стати на військовий облік до ТЦК за місцем реєстрації ВПО", — підсумував правознавець.

Як повідомляв раніше Новини.LIVE, через втрату паперових документів ТЦК безпідставно змушують громадян повторно проходити ВЛК. Юристи радять не погоджуватися, а шукати загублені медичні справи через законні та дієві способи.

Водночас заброньовані працівники з ІІІ групою інвалідності зберігають законне право на виїзд за кордон. Юристи пояснили, що треба вимагати в прикордонників у разі заборони на пункті пропуску.

ВПО ТЦК та СП Бронь від мобілізації
Світлана Красноштан - Редактор
Автор:
Світлана Красноштан

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