Бронирование ВПЛ без постановки на воинский учет в новом ТЦК

Запись сотрудников и очереди мужчин для обновления документов. Фото: УНИАН, Telegraf, коллаж Новини.LIVE

Регистрация в территориальном центре комплектования, который в настоящее время находится на временно оккупированной территории, не лишает переселенцев права на законное освобождение от мобилизации. Юристы уверяют, что работники могут сначала оформить отсрочку на работе, а уже потом спокойно перевести свои документы в ТЦК по фактическому адресу проживания.

Об этом сообщает Новини.LIVE со ссылкой на разъяснения юристов.

Как ВПЛ легально оформить отсрочку и не попасть в розыск

Из-за полномасштабной российско-украинской войны и захвата территорий огромное количество граждан приобрело статус внутренне перемещенных лиц. Люди покинули свои дома в зонах боевых действий или в оккупированных районах, что породило ряд вопросов относительно правил ведения воинского учета по новому месту жительства. Ситуацию с получением отсрочки для таких граждан подробно разобрали юристы.

К специалистам обратился переселенец из Луганской области. Мужчина поинтересовался, может ли он легально устроиться на работу, если до сих пор официально числится в военкомате своего родного региона и еще не встал на учет по новому адресу проживания.

По словам юриста Владислава Дерия, нахождение на учете в оккупированном населенном пункте не считается нарушением и не препятствует процессу оформления документов на предприятии.

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"Вас могут зачислить на работу, даже если вы состоите на воинском учете в Щастинском ТЦК", — заверил правознавец Владислав Дерий.

Для государства не имеет принципиального значения физическое расположение военкомата, если лицо соблюдает базовые правила.

Ключевым требованием для получения отсрочки является отсутствие фамилии гражданина в списках розыска ТЦК.

"Отсрочка возможна, если вы состоите на воинском учете, работаете на критически важном предприятии, уточнили данные и не находитесь в розыске", — пояснил юрист Владислав Дерий.

Смена самого территориального центра комплектования является лишь следующим шагом. Специалист советует сначала полностью завершить процедуру получения отсрочки через своего работодателя.

"После оформления бронирования — Вы можете встать на воинский учет в ТЦК по месту регистрации ВПЛ", — подытожил правовед.

Как сообщал ранее Новини.LIVE, из-за потери бумажных документов ТЦК безосновательно заставляют граждан повторно проходить ВЛК. Юристы советуют не соглашаться, а искать утерянные медицинские дела законными и действенными способами.

В то же время забронированные работники с III группой инвалидности сохраняют законное право на выезд за границу. Юристы пояснили, что нужно требовать у пограничников в случае запрета на пункте пропуска.