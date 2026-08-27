Уход за матерью: как доказать, что брат не может помогать

ВЛК. Фото: Ровенская областная государственная администрация

Военнослужащие могут уволиться из армии для ухода за больной матерью, даже если у них есть совершеннолетний брат. Недавно судебная практика доказала, что если родственник физически не способен обеспечить постоянный уход, воинская часть не имеет права отказывать в демобилизации.

Об этом заявил юрист Павел Гретченко, передает Новини.LIVE.

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Даст ли ТЦК отсрочку по уходу за матерью военнослужащему при наличии многодетного брата

По словам адвоката Павла Гретченко, теперь судьи и военное руководство обязаны проверять не просто юридический факт наличия других членов семьи, а их реальную способность осуществлять постоянный посторонний уход в силу объективных жизненных обстоятельств.

В частности, судебная практика, на которую сослался Гретченко в деле № 520/14746/25, стала важной для тех военнослужащих, чьи братья уже имеют отсрочку от призыва, например, в связи с содержанием троих несовершеннолетних детей. Если такой брат проживает вдали от матери со своей семьей, он физически не может обеспечить непрерывное присутствие, которого требует постоянный уход.

Весомым доказательством отсутствия возможности является и особые потребности его собственных детей. Даже если у ребенка нет официального статуса инвалидности, но он отстает в развитии и нуждается в инклюзивном обучении, суды расценивают это как значительные временные, психоэмоциональные и материальные затраты отца. Поскольку брат юридически и фактически связан обязанностью ухаживать за своими детьми, у него нет объективной возможности ухаживать ещё и за матерью в другом населённом пункте.

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Но даже несмотря на то, что суд установил правомерность таких требований, воинская часть, скорее всего, ответит формальным отказом на поданный рапорт. Для успешного обжалования этого решения в Окружном административном суде необходимо подготовить безупречную доказательную базу.

Рассмотрение подобных дел обычно длится от двух до пяти месяцев. Суд первой инстанции будет обязан оценить реальную способность родственника, опираясь на решение Верховного Суда.

Какими документами доказать судьям необходимость ухода за матерью

Для победы в суде военнослужащему необходимо собрать четкий перечень документов, которые подтвердят, что брат является лишь «формальным» родственником, а сам военнослужащий — единственным реальным опекуном. Важнейшим документом является акт обследования семейного положения от органа социальной защиты или ТЦК, утвержденный руководителем.

К нему обязательно прилагается нотариально заверенное заявление брата о физической невозможности ухода, нотариально заверенные копии свидетельств о рождении его троих детей и справка о составе семьи. Если ребенок брата нуждается в инклюзии, предоставляется выписка из протокола заседания инклюзивно-ресурсного центра или заключение школы либо ЛКК. Что касается самой матери, необходимо предоставить справку МСЭК или удостоверение лица с инвалидностью, а также обязательное заключение ЛКК по форме № 080-2/о или МСЭК о необходимости постоянного постороннего ухода.

Новини.LIVE сообщали, что популярные в сети утверждения о том, что сотрудники ТЦК могут самостоятельно блокировать банковские счета военнообязанных, не соответствуют нормам украинского законодательства. Процедура замораживания средств подчиняется строгому юридическому порядку.

В то же время нахождение на воинском учете в военкомате, оказавшемся под временной оккупацией, не препятствует внутренне перемещенным лицам получить официальную бронь. Юристы разъясняют, что военнообязанные переселенцы имеют право сначала оформить бронь через своего работодателя.