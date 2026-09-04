Ошибки ТЦК и Оберіг: что делать женщинам без медицинского образования в случае штрафов

Обновление данных в ЦНАП и судах. Фото: коллаж Новини.LIVE

Женщины без медицинского образования массово обнаруживают, что числятся военнообязанными в системе "Оберіг", а ТЦК при этом отказываются отменять ошибочные статусы из-за уничтоженных архивов. Иногда украинкам приходится решать эту проблему через суд, поскольку обещанной автоматической очистки реестров со стороны Минобороны так и не произошло.

Об этом говорится в статье "Судебно-юридической газеты", передает Новини.LIVE.

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ТЦК безосновательно вносит в реестр военнообязанных женщин небоевых специальностей

Массовая цифровизация данных принесла неожиданные хлопоты украинкам, чьи профессии не имеют ничего общего с медициной. Филологи, маркетологи и экономисты после запуска системы «Оберег» вдруг узнали, что государство считает их военнообязанными, а некоторые женщины вообще оказались в базах розыска.

Но вместо обещанной Министерством обороны быстрой и автоматической очистки реестров до конца апреля проблема превратилась в затяжные судебные разбирательства с ТЦК и СП. Военкоматы категорически отказываются аннулировать статусы, которые нередко присваивались ещё 15–20 лет назад без заявлений самих женщин и прохождения ими военно-медицинских комиссий.

Отказ удалять неправомерные данные ТЦК объясняют тремя причинами. Представители центров ссылаются на постановление Кабмина № 711 от 1994 года, которое в свое время действительно расширяло перечень женских профессий. Кроме того, военкоматы жалуются на отсутствие бумажных доказательств. Мол, кое-где картотеки якобы сгорели после ракетных ударов или боевых действий.

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Также в ТЦК отмечают, что статья 37 профильного закона № 2232-XII не содержит такого пункта для исключения из учета, как "ошибочное внесение". Впрочем, для украинских судов такие аргументы оказались неубедительными. Согласно закону, обязательному учету подлежат исключительно пригодные женщины с фармацевтическим или медицинским образованием, а все остальные смежные специальности являются основанием для постановки на учет исключительно по собственному желанию.

Кодекс административного судопроизводства обязывает доказывать законность решений именно субъектам, поэтому утрата бумажных архивов не делает электронную запись автоматически легитимной.

Путаница с учетом женщин может создать проблемы на работе

Такая путаница стала вызовом и для предприятий, которые видят в своих кадровых системах военный статус обычной экономистки или филолога. Компании боятся игнорировать реестр из-за угрозы штрафов для руководства, однако юристы не советуют и бездумно ставить на внутренний военный учет специалисток без медицинских дипломов.

Лучше вместо этого направлять официальные запросы в военкоматы. Решить правовую коллизию пытается парламент. В Минобороны советуют женщинам в случае появления штрафов в «Резерв+» обращаться на правительственную горячую линию 1545, через одноименное приложение или звонить в оборонное ведомство по номеру 1512. Юристы же рекомендуют сначала собрать документы об образовании, получить письменный отказ от ТЦК и только с ним обращаться в административный суд.

Новини.LIVE сообщали, что суд во Львовской области признал незаконным призыв учителя труда из Себечевской гимназии, которого военкомат мобилизовал в один день, даже не проверив его право на отсрочку. Судьи поддержали педагога и полностью аннулировали приказ.

Военные имеют право демобилизоваться для ухода за тяжелобольной матерью, даже если в семье есть другой взрослый сын. Недавние судебные решения подтвердили, что если родной брат из-за состояния здоровья или по другим причинам сам не может заботиться о матери, командование части обязано отпустить бойца домой.