У Львові суд скасував примусову мобілізацію вчителя праці

Школяри на уроці трудового вихання. Фото ілюстративне: moiro.by

Львівський окружний адміністративний суд визнав протиправною мобілізацію вчителя трудового навчання Себечівської гімназії, якого забрали до армії без перевірки права на відстрочку. Фактично ТЦК направив до військової частини педагога з повним тижневим навантаженням прямо в день затримання. Суд повністю став на бік вчителя та скасував наказ командира військової частини про його зарахування до списків особового складу.

Про це повідомляє Новини.LIVE з посиланням на рішення Львівського окружного адміністративного суду.

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Мобілізація вчителя праці

Чоловіка мобілізували на початку минулого навчального року 2 вересня 2025-го. Наступного дня керівництво гімназії відреагувало та написало офіційного листа військовим, де вказало, що цей співробітник веде уроки праці ще з 1992 року та має повне навантаження. Школа залишилася посеред навчального процесу без викладача, тому просила ТЦК розібратися та повернути людину.

Позиція ТЦК та військової частини

Представники ТЦК у суді заперечували проти позову та наполягали на своїй правоті. За їх словами, із заявою про надання відстрочки чоловік не звертався та не був заброньований у встановленому порядку.

У військовій частині зазначили, що зарахували чоловіка до списків особового складу, оскільки не наділені повноваженнями перевіряти законність призову особи під час мобілізації.

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Що вирішив суд

Львівський окружний адміністративний суд повністю задовольнив позов вчителя. Судді окремо нагадали норми закону про мобілізацію, за якими педагоги шкіл із навантаженням не менше ніж 0,75 ставки не підлягають призову. При цьому ТЦК був зобов'язаний сам перевірити, чи має людина право на відстрочку.

Оскільки у матеріалах справи не знайшлося жодного доказу такої перевірки, суд назвав дії ТЦК протиправними. Наказ командира військової частини було скасовано, а зі служб стягнули на користь позивача 1221,20 гривні судового збору.

Як писали Новини.LIVE раніше,для педагогів закладів середньої освіти, зайнятих мінімум на три чверті ставки за основним трудовим договором, з'явилася можливість онлайн-подачі документів на звільнення від мобілізації. У Резерв+ почалося бета-тесування цієї послуги.

Також ми повідомляли, що у Верховній Раді підготовили законопроєкт №15459, де обмежуються повноваження ТЦК під час вручення повісток та перевірки документів. Законопроєкт запроваджує для працівників ТЦК та СП обов'язкові бодікамери, відеореєстратори в салонах транспорту, а також жорстку заборону на силові дії щодо військовозобов'язаних громадян.