Во Львове суд отменил принудительную мобилизацию учителя труда

Школьники на уроке трудового воспитания. Иллюстративное фото: moiro.by

Львовский окружной административный суд признал незаконной мобилизацию учителя трудового обучения Себечевской гимназии, которого призвали в армию без проверки права на отсрочку. Фактически ТЦК направил педагога с полной недельной нагрузкой в воинскую часть прямо в день задержания. Суд полностью встал на сторону учителя и отменил приказ командира воинской части о его зачислении в списки личного состава.

Об этом сообщает Новини.LIVE со ссылкой на решение Львовского окружного административного суда.

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Мобилизация учителя труда

Мужчину мобилизовали в начале прошлого учебного года 2 сентября 2025 года. На следующий день руководство гимназии отреагировало и направило официальное письмо военным, в котором указало, что этот сотрудник ведет уроки труда еще с 1992 года и имеет полную нагрузку. Школа осталась посреди учебного процесса без преподавателя, поэтому обратилась к ТЦК с просьбой разобраться в ситуации и вернуть сотрудника.

Позиция ТЦК и воинской части

Представители ТЦК в суде возражали против иска и настаивали на своей правоте. По их словам, с заявлением о предоставлении отсрочки мужчина не обращался и не был зачислен в установленном порядке.

В воинской части отметили, что зачислили мужчину в списки личного состава, поскольку не наделены полномочиями проверять законность призыва лица во время мобилизации.

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Что решил суд

Львовский окружной административный суд полностью удовлетворил иск учителя. Судьи отдельно напомнили о нормах закона о мобилизации, согласно которым школьные учителя с нагрузкой не менее 0,75 ставки не подлежат призыву. При этомТЦК был обязан самостоятельно проверить, имеет ли человек право на отсрочку.

Поскольку в материалах дела не было найдено ни одного доказательства такой проверки, суд признал действия ТЦК противоправными. Приказ командира воинской части был отменен, а с военных взыскали в пользу истца 1221,20 гривны судебного сбора.

Как ранее писали Новини.LIVE, для педагогов средних учебных заведений, занятых минимум на три четверти ставки по основному трудовому договору, появилась возможность онлайн-подачи документов на освобождение от мобилизации. В Резерв+ началось бета-тестирование этой услуги.

Также мы сообщали, что в Верховной Раде подготовили законопроект №15459, ограничивающий полномочия ТЦК при вручении повесток и проверке документов. Законопроект вводит для сотрудников ТЦК и СП обязательное ношение бодикамер, установку видеорегистраторов в салонах транспорта, а также строгий запрет на применение силы в отношении военнообязанных граждан.