Священник ПЦУ вважає, що тестя можна відправити до ТЦК, якщо його поведінка загрожує родині

Священник Православной Церкви Украины Алексей Филюк. Фото: Скриншот

Священник Тернопільської єпархії Православної Церкви України Олексій Філюк вважає, що відправити тестя в ТЦК на службу до ЗСУ не є гріхом. Іноді це є кращим виходом, щоб не страждала родина, а сам тесть не опинився у тюрмі.

Коментар священника помітило видання Фокус.

Реклама

Читайте також:

За яких умов тестя можна здати в ТЦК

На думку Олексія Філюка, це можна зробити у випадку, коли чоловік завдає шкоди своїй родині через алкоголізм чи насильство. Тоді його відправлення до армії може бути прийнятним варіантом, якщо він не має дітей на утриманні, не є особою з інвалідністю та не має медичних протипоказань.

Священник підкреслив, що служба в армії є кращим виходом, ніж покарання у вигляді ув'язнення. Вона дає можливість такій особі виконувати свій громадянський обов'язок, захищаючи Україну від агресії.

Цікаво, що Олексій Філюк один з небагатьох, хто на повну використовує соцмережі та Інтернет для спілкування з вірянами. Він з радістю відповідає на питання пастви в Instagram, Facebook, TikTok та YouTube і записує відповідні ролики, пояснюючи свою думку.

Раніше повідомлялось, що у Вінницькій області свідок Єгови отримав дві повістки до ТЦК, однак ухилився від мобілізації через "релігійні переконання". Він заявляв, що захищати сімʼю можна без зброї.

А на Сумщині судили "буддиста", який не пішов до ТЦК. Йому призначили покарання у вигляді позбавлення волі на три роки.