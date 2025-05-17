На Вінниччині свідок Єгови не пішов до ТЦК після двох повісток — що вирішив суд

Чоловік у ТЦК. Фото ілюстративне: УНІАН

У Вінницькій області свідок Єгови отримав дві повістки до територіального центру комплектування, однак ухилився від мобілізації через "релігійні переконання". Він заявляв, що захищати сімʼю можна без зброї.

Про це йдеться у вироку суду, який опублікували в Єдиному державному реєстрі судових рішень.

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Деталі справи

Чоловіка визнали придатним до мобілізації, тому у травні минулого року він отримав повістку. Підсудний проігнорував її та не пішов до ТЦК. Крім того, повістку житель Вінницької області отримав також в листопаді того ж року та знову ухилився.

Під час судового засідання він не визнав свою провину та зазначив, що є "глибоко релігійною людиною, свідком Єгови, і його навчання по Біблії та сумління не дозволяють брати до рук зброю і виконувати будь-які обовʼязки, повʼязані з військовою службою".

За його словами, ще в 2022 році він написав заяву про заміну військової служби на альтернативну. Чоловік вважає, що для того, щоб захистити свою сім’ю, "не треба бути військовослужбовцем і брати зброю".

"Суд приходить до переконання, що невизнання вини обвинуваченим, зазначення релігійних переконань як підстави для ухилення від призову на військову службу під час мобілізації, спрямоване на спотворення фактичних обставин справи для уникнення кримінальної відповідальності за вчинене", — йдеться у вироку суду.

Що вирішив суд

Жителя Вінницької області визнали винним за ухилення від призову на військову службу під час мобілізації. Його засудили до трьох років позбавлення волі.

Нагадаємо, у Черкаській області чоловік ухилився від мобілізації. Його засудили до трьох років позбавлення волі.

Раніше у Луцьку чоловік погрожував зброєю правоохоронцям та працівникам ТЦК. Внаслідок цього відбулося судове засідання.