Кропивницький суд засудив адміністратора телеграм-каналу за зрив мобілізації

Суддівський молоток. Фото: Freepik

Фортечний районний суд Кропивницького визнав винним місцевого підприємця, який адміністрував Telegram-канал із публікацією інформації про пересування працівників територіальних центрів комплектування та закликами до насильницької зміни влади. Чоловіка засудили до 5 років позбавлення волі умовно.

Про це йдеться у вироку суду, який опублікували на Єдиному державному реєстрі судових рішень.

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Згідно з матеріалами справи, обвинувачений, уродженець Кіровоградщини, у період з грудня 2024 по лютий 2025 року створив і адміністрував телеграм-канал, у якому регулярно публікував повідомлення про місця та маршрути роботи ТЦК та СП, зокрема — адреси, де вручалися повістки.

Повідомлення часто містили шифровані фрази типу "гроза", "тучі", "мочить", які використовувались як замінники згадок про представників ТЦК. Дії зловмисника ускладнили виконання мобілізаційних завдань і сприяли уникненню призову з боку окремих громадян.

Окрім того, 17 лютого 2025 року обвинувачений особисто розмістив у каналі публічний допис із закликами до повалення конституційного ладу, в якому Президента України названо "нелегітимним", а дії держави щодо мобілізації — "свавіллям". Ще один аналогічний допис, як встановила експертиза, мав високий ступінь категоричності щодо насильницької зміни влади.

Чоловік повністю визнав свою вину в інкримінованих злочинах, передбачених ч.1 ст.114-1 (перешкоджання законній діяльності ЗСУ в особливий період) та ч.2 ст.109 КК України (поширення закликів до насильницької зміни влади), і уклав угоду про визнання винуватості з прокурором.

Суд призначив покарання у вигляді 5 років позбавлення волі, однак звільнив його від відбування цього строку з випробувальним терміном на 2 роки. Протягом цього періоду засуджений зобов’язаний періодично з’являтися до органу пробації та повідомляти про зміну місця проживання чи роботи.

Окрім того, суд стягнув з обвинуваченого 8 914 гривень витрат на експертизу та ухвалив застосувати спеціальну конфіскацію мобільного телефона, за допомогою якого здійснювалася злочинна діяльність.

Нагадаємо, на Вінниччині викрили та судили чоловіка, який адміністрував спільноту в Telegram, де пропонував допомогу як уникнути мобілізації.

Також на Полтавщині оголосили вирок чоловіку, який не мобілізувався після вручення повістки.