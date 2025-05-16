Кропивницкий суд осудил администратора телеграм-канала за срыв мобилизации

Судейский молоток. Фото: Freepik

Крепостной районный суд Кропивницкого признал виновным местного предпринимателя, который администрировал Telegram-канал с публикацией информации о передвижении работников территориальных центров комплектования и призывами к насильственной смене власти. Мужчину приговорили к 5 годам лишения свободы условно.

Об этом говорится в приговоре суда, который опубликовали на Едином государственном реестре судебных решений.

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Согласно материалам дела, обвиняемый, уроженец Кировоградщины, в период с декабря 2024 по февраль 2025 года создал и администрировал телеграмм-канал, в котором регулярно публиковал сообщения о местах и маршрутах работы ТЦК и СП, в частности — адреса, где вручались повестки.

Сообщения часто содержали шифрованные фразы типа "гроза", "тучи", "мочит", которые использовались как заменители упоминаний о представителях ТЦК. Действия злоумышленника усложнили выполнение мобилизационных задач и способствовали избежанию призыва со стороны отдельных граждан.

Кроме того, 17 февраля 2025 года обвиняемый лично разместил в канале публичное сообщение с призывами к свержению конституционного строя, в котором Президент Украины назван "нелегитимным", а действия государства по мобилизации — "произволом". Еще одно аналогичное сообщение, как установила экспертиза, имело высокую степень категоричности относительно насильственной смены власти.

Мужчина полностью признал свою вину в инкриминируемых преступлениях, предусмотренных ч.1 ст.114-1 (препятствование законной деятельности ВСУ в особый период) и ч.2 ст.109 УК Украины (распространение призывов к насильственной смене власти), и заключил соглашение о признании виновности с прокурором.

Суд назначил наказание в виде 5 лет лишения свободы, однако освободил его от отбывания этого срока с испытательным сроком на 2 года. В течение этого периода осужденный обязан периодически являться в орган пробации и сообщать об изменении места жительства или работы.

Кроме того, суд взыскал с обвиняемого 8 914 гривен расходов на экспертизу и постановил применить специальную конфискацию мобильного телефона, с помощью которого осуществлялась преступная деятельность.

Напомним, в Винницкой области разоблачили и судили мужчину, который администрировал сообщество в Telegram, где предлагал помощь как избежать мобилизации.

Также на Полтавщине объявили приговор мужчине, который не мобилизовался после вручения повестки.