Вінничанина засудили на 5 років через злив інформації про ТЦК

Працівники ТЦК на вулиці. Фото: Львівський ТЦК та СП/Facebook

Житель Хмільника у Вінницькій області розповсюджував в Telegram заходи територіальних центрів комплектування і публікував "антимобілізаційні" рекомендації. За це він отримав тюремний термін.

Про це повідомили у Вінницькій обласній прокуратурі.

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Деталі справи

За матеріалами справи, 31-річний чоловік з весни 2023 року створи у Telegram місцеву групу, де пропонував особам призовного віку допомогу, аби уникнути мобілізації. Крім того, він надавав рекомендації щодо протидії та перешкоджання діяльності військовослужбовців Хмільницького районного ТЦК та СП.

Зокрема, учасники групи розміщували інформацію про актуальні місця здійснення представниками ТЦК та СП заходів з оповіщення військовозобов’язаних громадян та рекомендували уникати їх.

Рішення суду

Хмільницький міськрайонний суд Вінницької області взяв до уваги усі обставини та призначив чоловіку покарання у вигляді п'яти років позбавлення волі.

Водночас у прокуратурі наголосили, що такі дії громадян безпосередньо шкодять національній безпеці, оскільки вчинені під час воєнного стану, коли перешкоджання здійсненню заходів з мобілізації перебуває в прямій залежності з обороноздатністю держави.

Нагадаємо, нещодавно на Рівненщині судили чоловіка, який блокував КПП ТЦК. Він вимагав ліквідацію пункту, бо йому не подобались перевірки автівок.

Також ми писали, що киянин незаконно переправляв чоловіків до Молдови. Чоловіка вже судять за "допомогу" у списанні з військової служби.