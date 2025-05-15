Винничанина осудили на 5 лет из-за слива информации о ТЦК

Работники ТЦК на улице. Фото: Львовский ТЦК и СП/Facebook

Житель Хмельника в Винницкой области распространял в Telegram мероприятия территориальных центров комплектования и публиковал "антимобилизационные" рекомендации. За это он получил тюремный срок.

Об этом сообщили в Винницкой областной прокуратуре.

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Детали дела

По материалам дела, 31-летний мужчина с весны 2023 года создал в Telegram местную группу, где предлагал лицам призывного возраста помощь, чтобы избежать мобилизации. Кроме того, он давал рекомендации по противодействию и препятствованию деятельности военнослужащих Хмельницкого районного ТЦК и СП.

В частности, участники группы размещали информацию об актуальных местах осуществления представителями ТЦК и СП мероприятий по оповещению военнообязанных граждан и рекомендовали избегать их.

Решение суда

Хмельницкий горрайонный суд Винницкой области принял во внимание все обстоятельства и назначил мужчине наказание в виде пяти лет лишения свободы.

В то же время в прокуратуре отметили, что такие действия граждан непосредственно вредят национальной безопасности, поскольку совершены во время военного положения, когда препятствование осуществлению мероприятий по мобилизации находится в прямой зависимости с обороноспособностью государства.

Напомним, недавно на Ровенщине судили мужчину, который блокировал КПП ТЦК. Он требовал ликвидации пункта, потому что ему не нравились проверки автомобилей.

Также мы писали, что киевлянин незаконно переправлял мужчин в Молдову. Мужчину уже судят за "помощь" в списании с военной службы.