Мешканець села з сусідами блокував КПП ТЦК, за що отримав вирок суду

Засідання суду. Ілюстративне фото: pexels.com

На Рівненщині Рокитнівський районний суд виніс обвинувальний вирок одному з учасників громадської акції протесту. Він разом з іншими мешканцями села блокував роботу контрольно-пропускного пункту ТЦК в селі Старе Село.

Про це йдеться у Єдиному реєстрі судових рішень.

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Деталі справи

Як з'ясувало слідство, обвинувачений разом з групою місцевих мешканців, висунув вимоги щодо ліквідації контрольно-пропускного пункту, де здійснюють свою діяльність прикордонні війська та поліція. Протестувальники також вимагали припинення перевірки транспортних засобів та військово-облікових документів у чоловіків, а також надання дозволу на збір грибів та ягід у прикордонній зоні.

Після проведення переговорів демонстранти розблокували контрольно-пропускний пункт і розійшлися. Прикордонні війська повідомили про інцидент правоохоронним органам, які встановили деяких учасників акції.

Що вирішив суд

Під час судового розгляду справи обвинувачений повністю визнав свою вину та уклав угоду із прокурором. В результаті йому було призначено покарання у вигляді двох років іспитового терміну.

Нагадаємо, на Закарпатті чоловіка оштрафували за те, що він не з'явився до ТЦК та СП за повісткою. Суд скасував це покарання.

Також ми повідомляли, що на Харківщині ветеран продавав і надсилав поштою вогнепальну зброю. За вчинене він проведе три роки у в'язниці.