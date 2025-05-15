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На Ровенщине судили мужчину за блокирование КПП — решение суда

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Дата публикации 15 мая 2025 03:32
Житель села с соседями блокировал КПП ТЦК, за что получил приговор суда
Заседание суда. Иллюстративное фото: pexels.com

На Ривненщине Рокитновский районный суд вынес обвинительный приговор одному из участников общественной акции протеста. Он вместе с другими жителями села блокировал работу контрольно-пропускного пункта ТЦК в селе Старое Село.

Об этом говорится в Едином реестре судебных решений.

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Детали дела

Как выяснило следствие, обвиняемый вместе с группой местных жителей, выдвинул требования о ликвидации контрольно-пропускного пункта, где осуществляют свою деятельность пограничные войска и полиция. Протестующие также требовали прекращения проверки транспортных средств и военно-учетных документов у мужчин, а также предоставления разрешения на сбор грибов и ягод в пограничной зоне.

После проведения переговоров демонстранты разблокировали контрольно-пропускной пункт и разошлись. Пограничные войска сообщили об инциденте правоохранительным органам, которые установили некоторых участников акции.

Что решил суд

Во время судебного разбирательства обвиняемый полностью признал свою вину и заключил соглашение с прокурором. В результате ему было назначено наказание в виде двух лет испытательного срока.

Напомним, на Закарпатье мужчину оштрафовали за то, что он не явился в ТЦК и СП по повестке. Суд отменил это наказание.

Также мы сообщали, что на Харьковщине ветеран продавал и отправлял по почте огнестрельное оружие. За совершенное он проведет три года в тюрьме.

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Виктория Козырь - редактор
Автор:
Виктория Козырь
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