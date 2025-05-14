Чоловік у суді оскаржив штраф від ТЦК та СП

Працівники ТЦК. Фото ілюстративне: УНІАН

У Закарпатській області чоловіка оштрафували за неявку за повісткою. Чоловік не погодився із цим рішенням, тому вирішив оскаржити його в суді.

Про це йдеться у вироку, який Рахівський районний суд Закарпатської області виніс 5 травня.

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Деталі справи

Згідно із судовими матеріалами, 24 грудня минулого року позивач прийшов до ТЦК та СП, аби отримати направлення на ВЛК. Чоловік має статус обмежено придатного до служби, тому повинен був пройти медогляд до 5 лютого. У ТЦК та СП відносно нього склали протокол за неявку за повісткою, яку надсилали "Укрпоштою" ще в листопаді. Згідно з цією постановою чоловік мав сплатити 17 тисяч гривень штрафу.

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Рішення суду

Під час судового засідання адвокатка позивача зазначила, що повістку військовозобов'язаному надіслали за адресою, за якою він не проживає вже понад два роки. У листопаді 2022 року чоловік повідомляв ТЦК та СП про зміну місця проживання та надавав відповідну довідку сільській раді. До того ж він має законне право на відстрочку, оскільки є батьком трьох малолітніх дітей.

"Відповідач (ТЦК, — Ред.) не врахував пояснень позивача, зазначених у протоколі, та виніс постанову, яка не відповідає вимогам закону", — йдеться у вироку.

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Позов закарпатця задовольнили. Постанову про притягнення його до відповідальності за порушення законодавства про оборону та мобілізацію скасували. Рішення суду ще не набуло законної сили. Упродовж 30 днів від дня проголошення його можна оскаржити, подавши апеляцію.

Нагадаємо, у Львові чоловік розбив вітрину та пограбував аптеку. Його засудили до позбавлення волі.

Також ми повідомляли, що в Тернополі чоловіки підпалили військовий фургон. За вчинене вони проведуть кілька років у в'язниці та мають сплатити потерпілому військовослужбовцю понад пів мільйона в якості відшкодування матеріальної та моральної шкоди.