Мужчина в суде обжаловал штраф от ТЦК и СП

Работники ТЦК. Фото иллюстративное: УНІАН

В Закарпатской области мужчину оштрафовали за неявку по повестке. Мужчина не согласился с этим решением, поэтому решил обжаловать его в суде.

Об этом говорится в приговоре, который Раховский районный суд Закарпатской области вынес 5 мая.

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Детали дела

Согласно судебным материалам, 24 декабря прошлого года истец пришел в ТЦК и СП, чтобы получить направление на ВВК. Мужчина имеет статус ограниченно годного к службе, поэтому должен был пройти медосмотр до 5 февраля. В ТЦК и СП в отношении него составили протокол за неявку по повестке, которую присылали "Укрпочтой" еще в ноябре. Согласно этому постановлению, мужчина должен был заплатить 17 тысяч гривен штрафа.

Решение суда

Во время судебного заседания адвокат истца отметила, что повестку военнообязанному прислали по адресу, по которому он не проживает уже более двух лет. В ноябре 2022 года мужчина сообщал ТЦК и СП об изменении места жительства и предоставлял соответствующую справку сельскому совету. К тому же он имеет законное право на отсрочку, поскольку является отцом троих малолетних детей.

"Ответчик (ТЦК, — Ред.) не учел объяснений истца, указанных в протоколе, и вынес постановление, которое не соответствует требованиям закона", — говорится в приговоре.

Иск закарпатца удовлетворили. Постановление о привлечении его к ответственности за нарушение законодательства об обороне и мобилизации отменили. Решение суда еще не вступило в законную силу. В течение 30 дней со дня провозглашения его можно обжаловать, подав апелляцию.

Напомним, во Львове мужчина разбил витрину и ограбил аптеку. Его приговорили к лишению свободы.

Также мы сообщали, что в Тернополе мужчины подожгли военный фургон. За содеянное они проведут несколько лет в тюрьме и должны заплатить пострадавшему военнослужащему более полумиллиона в качестве возмещения материального и морального ущерба.