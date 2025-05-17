В Винницкой области свидетель Иеговы не пошел в ТЦК после двух повесток — что решил суд

Мужчина в ТЦК. Фото иллюстративное: УНИАН

В Винницкой области свидетель Иеговы получил две повестки в территориальный центр комплектования, однако уклонился от мобилизации из-за "религиозных убеждений". Он заявлял, что защищать семью можно без оружия.

Об этом говорится в приговоре суда, который опубликовали в Едином государственном реестре судебных решений.

Реклама

Читайте также:

Детали дела

Мужчину признали годным к мобилизации, поэтому в мае прошлого года он получил повестку. Подсудимый проигнорировал ее и не пошел в ТЦК. Кроме того, повестку житель Винницкой области получил также в ноябре того же года и снова уклонился.

Во время судебного заседания он не признал свою вину и отметил, что является "глубоко религиозным человеком, свидетелем Иеговы, и его обучение по Библии и совесть не позволяют брать в руки оружие и выполнять любые обязанности, связанные с военной службой".

По его словам, еще в 2022 году он написал заявление о замене военной службы на альтернативную. Мужчина считает, что для того, чтобы защитить свою семью, "не надо быть военнослужащим и брать оружие".

"Суд приходит к убеждению, что непризнание вины обвиняемым, указание религиозных убеждений как основания для уклонения от призыва на военную службу по мобилизации, направлено на искажение фактических обстоятельств дела для избежания уголовной ответственности за содеянное", — говорится в приговоре суда.

Что решил суд

Жителя Винницкой области признали виновным за уклонение от призыва на военную службу по мобилизации. Его приговорили к трем годам лишения свободы.

Напомним, в Черкасской области мужчина уклонился от мобилизации. Его приговорили к трем годам лишения свободы.

Ранее в Луцке мужчина угрожал оружием правоохранителям и работникам ТЦК. В результате этого состоялось судебное заседание.