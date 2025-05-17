Чоловік погрожував пістолетом поліцейським і військовослужбовцям ТЦК — яке покарання обрав для нього суд

Чоловік із пістолетом. Фото ілюстративне: stock.adobe.com

У Луцьку чоловік погрожував пістолетом поліцейським і працівникам ТЦК та СП. Його притягнули до кримінальної відповідальності.

Про це йдеться у вироку, який Луцький міськрайонний суд Волинської області ухвалив 12 травня.

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Деталі справи

Згідно із судовими матеріалами, фігуранта 1 серпня біля однієї з міських шкіл зупинили для перевірки документів представники ТЦК та СП. Пред'являти військовий квиток і документи, що посвідчують особу, фігурант відмовився. Пригрозивши військовим предметом, схожим на пістолет Макарова, він почав тікати. Поліцейських, які його наздогнали, порушник також намагався залякати зброєю. Урешті-решт зловмисника затримали у квартирі.

Рішення суду

Під час судового засідання обвинувачений визнав свою провину. Його засудили до двох років позбавлення волі, однак замінили покарання на півтора року іспитового строку. Вирок упродовж 30 днів від дня проголошення можна оскаржити, подавши апеляцію.

Нагадаємо, у Кропивницькому чоловік у Telegram-каналі інформував про переміщення працівників ТЦК та СП. Йому призначили покарання у вигляді умовного позбавлення волі.

Також ми повідомляли, що житель Полтавщини ухилився від мобілізації, тому що боявся воювати. Його засудили до випробувального терміну.