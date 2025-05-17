Мужчина угрожал пистолетом полицейским и военнослужащим ТЦК — какое наказание избрал для него суд

Мужчина с пистолетом. Фото иллюстративное: stock.adobe.com

В Луцке мужчина угрожал пистолетом полицейским и работникам ТЦК и СП. Его привлекли к уголовной ответственности.

Об этом говорится в приговоре, который Луцкий горрайонный суд Волынской области принял 12 мая.

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Детали дела

Согласно судебным материалам, фигуранта 1 августа прошлого года возле одной из городских школ остановили для проверки документов представители ТЦК и СП. Предъявлять военный билет и документы, удостоверяющие личность, фигурант отказался. Пригрозив военным предметом, похожим на пистолет Макарова, он начал убегать. Полицейских, которые его догнали, нарушитель также пытался запугать оружием. В конце концов злоумышленника задержали в квартире.

Решение суда

Во время судебного заседания обвиняемый признал свою вину. Его приговорили к двум годам лишения свободы, однако заменили наказание на полтора года испытательного срока. Приговор в течение 30 дней со дня провозглашения можно обжаловать, подав апелляцию.

Напомним, в Кропивницком мужчина в Telegram-канале информировал о перемещении работников ТЦК и СП. Ему назначили наказание в виде условного лишения свободы.

Также мы сообщали, что житель Полтавщины уклонился от мобилизации, потому что боялся воевать. Его приговорили к испытательному сроку.