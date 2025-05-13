На Сумщині чоловік не пішов до ТЦК через буддизм — вирок суду

Чоловіки у ТЦК. Фото ілюстративне: УНІАН

У Сумській області чоловік отримав повістку, однак ухилився від мобілізації та не прийшов до територіального центру комплектування. Своє рішення він пояснив "релігійними переконаннями".

Про це йдеться у вироку суду, опублікованому в Єдиному державному реєстрі судових рішень.

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Деталі справи

Чоловіка визнали придатним до мобілізації. Йому вручили повістку, але він ухилився. Під час судового засідання житель Сумщини не визнав провини та зазначив, що не може служити нібито через релігійні переконання.

За словами чоловіка, повістка була вручена йому "шляхом обману".

"Він вважав, що розписується за отримання свого паспорта. Після чого працівник ТЦК відірвав корінець та вручив повістку, роз’яснив необхідність з’явитись для відправлення", — йдеться у вироку.

На суді обвинувачений заявив, що не має наміру ухилятися від мобілізації, а лише реалізує своє право на альтернативну службу. При цьому він не є членом жодної релігійної організації, хоча стверджує, що сповідує буддистські переконання, однак не зміг назвати основні заповіді.

Свідок зі сторони підсудного повідомив, що обвинувачений є вегетаріанцем і дотримується буддистських переконань. Водночас його мати заявила, що син раніше поводився агресивно — вона неодноразово зверталася до поліції, оскільки він, зокрема, погрожував їй сокирою. На її думку, його релігійні погляди не є щирими чи серйозними.

"Основною причиною пацифістичних поглядів сина вважає те, що він лінується і боїться служити", — йдеться у свідченні жінки.

Що вирішив суд

Жителя Сумщини визнали винним в ухиленні від призову на військову службу під час мобілізації. Йому призначили покарання у вигляді позбавлення волі на три роки.

Нагадаємо, старший сержант самовільно залишив службу та понад півтора року не повертався до військової частини. За це його було притягнуто до кримінальної відповідальності.

Раніше у Кропивницькому місцевого жителя оштрафували за використання підробленого документа для ТЦК.