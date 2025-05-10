На Полтавщині чоловік відмовився від повістки — що вирішив суд

Працівники ТЦК перевіряють документи. Фото: 20minut

В Полтавській області чоловік написав відмову від повістки й ухилився від мобілізації. Як пояснив громадянин, він доглядає за хворим батьком та має проблеми зі здоров'ям, тому й відмовився від повістки.

Про це йдеться у вироку Лохвицького районного суду Полтавської області.

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За даними суду, після проходження військово-лікарської комісії від 14 січня 2025 року чоловіка визнали придатним до служби та видали відповідну довідку.

Того ж дня обвинуваченому вручили повістку на відправлення до військової частини. Однак він відразу написав відмову від отримання повістки. Щодо цього працівники місцевого ТЦК та СП склали відповідний акт.

Під час суду чоловік визнав свою провину та розкаявся у вчиненому. Свої дії він пояснив тим, що проходив ВЛК ще у січні 2023 року, коли був визнаний обмежено придатним. Пізніше проходив комісію у січні 2025 року, й був визнаний придатним для військової служби та отримав повістку.

Чоловік одразу написав відмову, де зазначив про те, що змушений здійснювати догляд за 85-річним батьком. Також він має бронхіальну астму і подав документи на відстрочку. Раніше документи на батька не оформлював, бо вважав, що висновку ВЛК від 2023 року достатньо і його не будуть мобілізовувати.

З огляду на всі вищезазначені факти, під час судового засідання чоловіка визнали винним за статтею 336 Кримінального кодексу України "Ухилення від призову на військову службу під час мобілізації" та призначили йому покарання у вигляді трьох років позбавлення волі. Однак чоловіка звільнили від покарання із випробувальним терміном на 1 рік.

Раніше ми інформували, що у Черкаській області чоловік також відмовився від мобілізації після того, як отримав повістку.

Крім того, нещодавно у Львівській області чоловік після отримання повістки також ухилився від мобілізації.