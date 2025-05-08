На Львівщині чоловік не прийшов до ТЦК без причини — вирок суду

Чоловік не з’явися до ТЦК без поважної причини — рішення суду
У Львівській області чоловік після отримання повістки ухилився від мобілізації. Відтак, мешканець Стрийського району не прийшов до ТЦК без поважних причин.
Про це інформує Львівська обласна прокуратура.
Чоловік після отримання повістки не прийшов до ТЦК — як його покарав суд
Отже, мешканця Стрийського району Львівської області засуджено за ухилення від мобілізації.
За публічного обвинувачення Стрийської окружної прокуратури чоловіка визнано винним в ухиленні від призову на військову службу під час мобілізації. Йому призначено покарання у вигляді 3 років позбавлення волі.
Зазначається, що прокурори в суді довели, що у червні 2023 року обвинувачений був визнаний придатним за станом здоров’я для проходження військової служби, що підтверджується висновком військово-лікарської комісії. Чоловік під особистий підпис отримав повістку, у якій було зазначено дату прибуття до територіального центру комплектування та соціальної підтримки.
Однак у вказану дату він не з’явився до центру без поважних причин. Відтак, військовозобов’язаний порушив вимоги чинного законодавства та ухилився від військового призову.
Нагадаємо, що нещодавно у Шептицькому Львівської області чоловік відмовився від бойової повістки.
Крім того, на Миколаївщині чоловік отримав три бойові повістки, однак проігнорував їх.
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