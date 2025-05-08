На Львівщині чоловік не прийшов до ТЦК без причини — вирок суду

Рішення суду. Ілюстративне фото: Freepik

У Львівській області чоловік після отримання повістки ухилився від мобілізації. Відтак, мешканець Стрийського району не прийшов до ТЦК без поважних причин.

Про це інформує Львівська обласна прокуратура.

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Отже, мешканця Стрийського району Львівської області засуджено за ухилення від мобілізації.

За публічного обвинувачення Стрийської окружної прокуратури чоловіка визнано винним в ухиленні від призову на військову службу під час мобілізації. Йому призначено покарання у вигляді 3 років позбавлення волі.

Зазначається, що прокурори в суді довели, що у червні 2023 року обвинувачений був визнаний придатним за станом здоров’я для проходження військової служби, що підтверджується висновком військово-лікарської комісії. Чоловік під особистий підпис отримав повістку, у якій було зазначено дату прибуття до територіального центру комплектування та соціальної підтримки.

Однак у вказану дату він не з’явився до центру без поважних причин. Відтак, військовозобов’язаний порушив вимоги чинного законодавства та ухилився від військового призову.

Скриншот повідомлення Львівської обласної прокуратури/Telegram

Нагадаємо, що нещодавно у Шептицькому Львівської області чоловік відмовився від бойової повістки.

Крім того, на Миколаївщині чоловік отримав три бойові повістки, однак проігнорував їх.