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Чоловік не з’явися до ТЦК без поважної причини — рішення суду

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Дата публікації: 8 травня 2025 10:02
На Львівщині чоловік не прийшов до ТЦК без причини — вирок суду
Рішення суду. Ілюстративне фото: Freepik

У Львівській області чоловік після отримання повістки ухилився від мобілізації. Відтак, мешканець Стрийського району не прийшов до ТЦК без поважних причин.

Про це інформує Львівська обласна прокуратура.

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Отже, мешканця Стрийського району Львівської області засуджено за ухилення від мобілізації.

За публічного обвинувачення Стрийської  окружної прокуратури чоловіка визнано винним в ухиленні від призову на військову службу під час мобілізації. Йому призначено покарання у вигляді 3 років позбавлення волі.

Зазначається, що прокурори в суді довели, що у червні 2023 року обвинувачений був визнаний придатним за станом здоров’я для проходження військової служби, що підтверджується висновком військово-лікарської комісії. Чоловік під особистий підпис отримав повістку, у якій було зазначено дату прибуття до територіального центру комплектування та соціальної підтримки.

Однак у вказану дату він не з’явився до центру без поважних причин. Відтак, військовозобов’язаний порушив вимоги чинного законодавства та ухилився від військового призову.

ТЦК Львів
Скриншот повідомлення Львівської обласної прокуратури/Telegram

Нагадаємо, що нещодавно у Шептицькому Львівської області чоловік відмовився від бойової повістки.

Крім того, на Миколаївщині чоловік отримав три бойові повістки, однак проігнорував їх.

Львів Львівська область мобілізація ТЦК та СП ухилянти
Вікторія Козир - редактор
Автор:
Вікторія Козир
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