На Львовщине мужчина не пришел в ТЦК без причины — приговор суда

Решение суда. Иллюстративное фото: Freepik

Во Львовской области мужчина после получения повестки уклонился от мобилизации. Следовательно, житель Стрыйского района не пришел в ТЦК без уважительных причин.

Об этом информирует Львовская областная прокуратура.

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Итак, житель Стрыйского района Львовской области осужден за уклонение от мобилизации.

По публичного обвинения Стрыйской окружной прокуратуры мужчина признан виновным в уклонении от призыва на военную службу по мобилизации. Ему назначено наказание в виде 3 лет лишения свободы.

Отмечается, что прокуроры в суде доказали, что в июне 2023 года обвиняемый был признан годным по состоянию здоровья для прохождения военной службы, что подтверждается заключением военно-врачебной комиссии. Мужчина под личную подпись получил повестку, в которой была указана дата прибытия в территориальный центр комплектования и социальной поддержки.

Однако в указанную дату он не явился в центр без уважительных причин. Следовательно, военнообязанный нарушил требования действующего законодательства и уклонился от военного призыва.

Скриншот сообщения Львовской областной прокуратуры/Telegram

Напомним, что недавно в Шептицком Львовской области мужчина отказался от боевой повестки.

Кроме того, на Николаевщине мужчина получил три боевые повестки, однако проигнорировал их.