На Миколаївщині чоловік ухилився від мобілізації — як його покарав суд

Працівники ТЦК. Ілюстративне фото: Cherkasy TCK

На Миколаївщині чоловік отримав три бойові повістки, однак проігнорував їх. За ухилення від мобілізації суд покарав військовозобов'язаного.

Про це йдеться у вироку Доманівського районного суду Миколаївської області.

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У матеріалах справи зазначається, що чоловік отримав повістку, проте не з'явився до ТЦК. Під час судового засідання він не визнав своєї провини. Відтак, він стверджував, що раніше вже проходив медичний огляд та був направлений на навчання до Львова. Житель Миколаївської області також заявляв, що його повернули додому без військового квитка.

Своєю чергою, представники ТЦК спростували ці твердження. Водночас вони надали інформацію про те, що обвинувачений отримав три бойові повістки, але систематично ухилявся від мобілізації.

Суд також взяв до уваги той факт, що чоловік не надав жодних підтверджень щодо нібито отриманого повідомлення про відсутність потреби у його явці до ТЦК.

Зазначається, що суд ретельно вивчив надані медичні документи та встановив, що офіційного рішення про надання обвинуваченому відстрочки від військової служби за мобілізацією не було.

Отже, з огляду на всі вищезазначені факти, суд визнав, що дії чоловіка були свідомими та кваліфікував їх як ухилення від призову на військову службу під час мобілізації.

Суд ухвалив визнати винуватим мешканця Миколаївщини у вчиненні кримінального правопорушення, передбаченого ст. 336 КК України, та призначити йому покарання у вигляді 3 років позбавлення волі.

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