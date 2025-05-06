Відмовився служити через страх — на Полтавщині покарали чоловіка

Суддівський молоток. Ілюстративне фото: Adobe Stock

У Полтавській області чоловік отримав повістку, за якою мав з'явитися до територіального центру комплектування. Однак він не прийшов, оскільки "боявся проходити військову службу".

Про це йдеться у вироку суду.

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Деталі справи

Згідно з матеріалами справи, у грудні 2024 року місцевий житель області отримав повістку. Однак, він не прийшов до ТЦК для відправлення до військової частини і ухилився від мобілізації.

Рішення суду

Під час судового засідання чоловік повністю визнав свою провину. Він пояснив, що не прийшов до ТЦК у визначений час та дату, оскільки боявся йти служити. Він щиро розкаявся на суді та попросив його жорстоко не карати.

Глобинський районний суд Полтавської області взяв до уваги усі деталі та призначив покарання у вигляді 3 років позбавлення волі. Однак суд звільнив чоловіка від відбування покарання та призначив йому іспитовий термін на один рік.

Нагадаємо, на Хмельниччині п'яний чоловік намагався на авто вибити паркан ТЦК. Крім того, він поконфліктував із військовослужбовцями.

А на Херсонщині працівниця ЦНАПу допомагала чоловікам уникати мобілізації. За хабар вона забезпечувала їх зняттям із військового обліку.