Чоловік намагався автівкою розтрощити паркан на території ТЦК та СП — як його покарав суд

Будівля ТЦК та СП. Фото ілюстративне: kyivvlada.com.ua

У Хмельницькій області п'яний чоловік намагався зламати паркан ТЦК і поконфліктував із військовослужбовцями. За хуліганство його притягнули до кримінальної відповідальності.

Про це йдеться у вироку, який Теофіпольський районний суд Хмельницької області виніс 29 квітня.

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Деталі справи

Згідно із судовими матеріалами, уранці близько 04:20 29 вересня минулого року фігурант автомобілем ВАЗ-21063 під'їхав до ТЦК та СП і спробував знести паркан. Зламати огорожу порушнику не вдалося, однак, вийшовши з автівки, він вибив ногою отвір у частині воріт, поконфліктував із працівниками військкомату та штовхнув одного з них.

Рішення суду

Порушник визнав свою провину й уклав із прокурором угоду про визнання винуватості. За хуліганство його оштрафували на 17 тисяч гривень, але впродовж 30 днів від дня проголошення судове рішення можна оскаржити, подавши апеляцію.

Нагадаємо, у Херсонській області працівниця ЦНАПу допомагала чоловікам уникати мобілізації. За хабар вона забезпечувала їх зняттям із військового обліку.

Також ми повідомляли, що в Житомирській області чоловік після вручення повістки не прийшов до ТЦК та СП. Його засудили до позбавлення волі.