Чоловік намагався автівкою розтрощити паркан на території ТЦК та СП — як його покарав суд

Чоловік намагався на авто вибити паркан ТЦК — що вирішив суд
У Хмельницькій області п'яний чоловік намагався зламати паркан ТЦК і поконфліктував із військовослужбовцями. За хуліганство його притягнули до кримінальної відповідальності.
Про це йдеться у вироку, який Теофіпольський районний суд Хмельницької області виніс 29 квітня.
Деталі справи
Згідно із судовими матеріалами, уранці близько 04:20 29 вересня минулого року фігурант автомобілем ВАЗ-21063 під'їхав до ТЦК та СП і спробував знести паркан. Зламати огорожу порушнику не вдалося, однак, вийшовши з автівки, він вибив ногою отвір у частині воріт, поконфліктував із працівниками військкомату та штовхнув одного з них.
Рішення суду
Порушник визнав свою провину й уклав із прокурором угоду про визнання винуватості. За хуліганство його оштрафували на 17 тисяч гривень, але впродовж 30 днів від дня проголошення судове рішення можна оскаржити, подавши апеляцію.
Нагадаємо, у Херсонській області працівниця ЦНАПу допомагала чоловікам уникати мобілізації. За хабар вона забезпечувала їх зняттям із військового обліку.
Також ми повідомляли, що в Житомирській області чоловік після вручення повістки не прийшов до ТЦК та СП. Його засудили до позбавлення волі.
Читайте Новини.LIVE!