Мужчина пытался автомобилем разбить забор на территории ТЦК и СП — как его наказал суд

Здание ТЦК и СП. Фото иллюстративное: kyivvlada.com.ua

В Хмельницкой области пьяный мужчина пытался сломать забор ТЦК и поконфликтовал с военнослужащими. За хулиганство его привлекли к уголовной ответственности.

Об этом говорится в приговоре, который Теофипольский районный суд Хмельницкой области вынес 29 апреля.

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Детали дела

Согласно судебным материалам, утром около 04:20 29 сентября прошлого года фигурант на автомобиле ВАЗ-21063 подъехал к ТЦК и СП и попытался снести забор. Сломать ограждение нарушителю не удалось, однако, выйдя из машины, он выбил ногой отверстие в части ворот, поконфликтовал с работниками военкомата и толкнул одного из них.

Решение суда

Нарушитель признал свою вину и заключил с прокурором соглашение о признании виновности. За хулиганство его оштрафовали на 17 тысяч гривен, но в течение 30 дней со дня провозглашения судебное решение можно обжаловать, подав апелляцию.

Напомним, в Херсонской области работница ЦПАУ помогала мужчинам избегать мобилизации. За взятку она обеспечивала их снятием с воинского учета.

Также мы сообщали, что в Житомирской области мужчина после вручения повестки не пришел в ТЦК и СП. Его приговорили к лишению свободы.