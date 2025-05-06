Отказался служить из-за страха — на Полтавщине наказали мужчину

Судейский молоток. Иллюстративное фото: Adobe Stock

В Полтавской области мужчина получил повестку, по которой должен был явиться в территориальный центр комплектования. Однако он не пришел, поскольку "боялся проходить военную службу".

Об этом говорится в приговоре суда.

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Детали дела

Согласно материалам дела, в декабре 2024 года местный житель области получил повестку. Однако, он не пришел в ТЦК для отправки в воинскую часть и уклонился от мобилизации.

Решение суда

Во время судебного заседания мужчина полностью признал свою вину. Он пояснил, что не пришел в ТЦК в определенное время и дату, поскольку боялся идти служить. Он искренне раскаялся на суде и попросил его жестоко не наказывать.

Глобинский районный суд Полтавской области взял во внимание все детали и назначил наказание в виде 3 лет лишения свободы. Однако суд освободил мужчину от отбывания наказания и назначил ему испытательный срок на один год.

Напомним, в Хмельницкой области пьяный мужчина пытался на авто выбить забор ТЦК. Кроме того, он поконфликтовал с военнослужащими.

А на Херсонщине работница ЦПАУ помогала мужчинам избегать мобилизации. За взятку она обеспечивала их снятием с воинского учета.