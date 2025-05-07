На Николаевщине мужчина уклонился от мобилизации — как его наказал суд

Работники ТЦК. Иллюстративное фото: Cherkasy TCK

На Николаевщине мужчина получил три боевые повестки, однако проигнорировал их. За уклонение от мобилизации суд наказал военнообязанного.

Об этом говорится в приговоре Доманевского районного суда Николаевской области.

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В материалах дела отмечается, что мужчина получил повестку, однако не явился в ТЦК. Во время судебного заседания он не признал своей вины. Следовательно, он утверждал, что ранее уже проходил медицинский осмотр и был направлен на обучение во Львов. Житель Николаевской области также заявлял, что его вернули домой без военного билета.

В свою очередь, представители ТЦК опровергли эти утверждения. В то же время они предоставили информацию о том, что обвиняемый получил три боевые повестки, но систематически уклонялся от мобилизации.

Суд также принял во внимание тот факт, что мужчина не предоставил никаких подтверждений относительно якобы полученного сообщения об отсутствии необходимости в его явке в ТЦК.

Отмечается, что суд тщательно изучил предоставленные медицинские документы и установил, что официального решения о предоставлении обвиняемому отсрочки от военной службы по мобилизации не было.

Итак, учитывая все вышеупомянутые факты, суд признал, что действия мужчины были сознательными и квалифицировал их как уклонение от призыва на военную службу по мобилизации.

Суд постановил признать виновным жителя Николаевщины в совершении уголовного преступления, предусмотренного ст. 336 УК Украины, и назначить ему наказание в виде 3 лет лишения свободы.

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