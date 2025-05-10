На Полтавщине мужчина отказался от повестки - что решил суд

Работники ТЦК проверяют документы. Фото: 20minut

В Полтавской области мужчина написал отказ от повестки и уклонился от мобилизации. Как объяснил гражданин, он ухаживает за больным отцом и имеет проблемы со здоровьем, поэтому и отказался от повестки.

Об этом говорится в приговоре Лохвицкого районного суда Полтавской области.

Реклама

Читайте также:

Мужчина отказался от повестки — что решил суд

По данным суда, после прохождения военно-врачебной комиссии от 14 января 2025 года мужчину признали годным к службе и выдали соответствующую справку.

В тот же день обвиняемому вручили повестку на отправку в воинскую часть. Однако он сразу написал отказ от получения повестки. По этому поводу работники местного ТЦК и СП составили соответствующий акт.

Во время суда мужчина признал свою вину и раскаялся в содеянном. Свои действия он объяснил тем, что проходил ВВК еще в январе 2023 года, когда был признан ограниченно годным. Позже проходил комиссию в январе 2025 года, и был признан годным для военной службы и получил повестку.

Мужчина сразу написал отказ, где отметил о том, что вынужден осуществлять уход за 85-летним отцом. Также он имеет бронхиальную астму и подал документы на отсрочку. Ранее документы на отца не оформлял, потому что считал, что заключения ВВК от 2023 года достаточно и его не будут мобилизовать.

Учитывая все вышеупомянутые факты, во время судебного заседания мужчину признали виновным по статье 336 Уголовного кодекса Украины "Уклонение от призыва на военную службу по мобилизации" и назначили ему наказание в виде трех лет лишения свободы. Однако мужчину освободили от наказания с испытательным сроком на 1 год.

Ранее мы информировали, что в Черкасской области мужчина также отказался от мобилизации после того, как получил повестку.

Кроме того, недавно во Львовской области мужчина после получения повестки также уклонился от мобилизации.