На Черкащині чоловік ухилився від служби після отримання повістки

Працівники ТЦК перевіряють документи. Фото: Суспільне

У Черкаській області чоловік відмовився від мобілізації після того, як отримав повістку. Відтак, чоловіка засудили до трьох років позбавлення волі.

Про це йдеться у вироку Тальнівського районного суду Черкаської області.

Реклама

Читайте також:

Чоловік ухилився від мобілізації після отримання повістки — що вирішив суд

Отже, у Черкаській області чоловіка, який після отримання повістки відмовився від мобілізації, засудили до 3 років ув'язнення.

За даними судової справи, військовий з ТЦК заявляв, що підсудному пропонували службу в західних областях України.

У вересні 2024 року чоловік пройшов військово-лікарську комісію (ВЛК), яка визнала його придатним до мобілізації. Він отримав повістку, проте ухилився від мобілізації.

На суді житель Черкащини свою вину у пред’явленому обвинуваченні не визнав. Він заявив, що "вважає себе непридатним через низку хронічних захворювань". Висновки ВЛК чоловік не оскаржував.

Своєю чергою, військовий з ТЦК зазначив, що підсудний — це чоловік, якому більш ніж 50 років, і він мав бути відправлений до навчального центру прикордонників. Надалі мешканець Черкаської області мав служити в західних областях України.

Отже, з огляду на всі вищезазначені факти, суд визнав чоловіка винним за статтею 336 ККУ і засудив до 3 років позбавлення волі.

Нагадаємо, що нещодавно у Львівській області чоловік після отримання повістки також ухилився від мобілізації.

Також нещодавно у Шептицькому Львівської області чоловік відмовився від бойової повістки.