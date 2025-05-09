В Черкасской области мужчина уклонился от службы после получения повестки

Мужчина получил повестку и отказался от службы — приговор суда
В Черкасской области мужчина отказался от мобилизации после того, как получил повестку. Следовательно, мужчину приговорили к трем годам лишения свободы.
Об этом говорится в приговоре Тальновского районного суда Черкасской области.
Мужчина уклонился от мобилизации после получения повестки — что решил суд
Итак, в Черкасской области мужчину, который после получения повестки отказался от мобилизации, приговорили к 3 годам заключения.
По данным судебного дела, военный из ТЦК заявлял, что подсудимому предлагали службу в западных областях Украины.
В сентябре 2024 года мужчина прошел военно-врачебную комиссию (ВВК), которая признала его годным к мобилизации. Он получил повестку, однако уклонился от мобилизации.
На суде житель Черкасской области свою вину в предъявленном обвинении не признал. Он заявил, что "считает себя непригодным из-за ряда хронических заболеваний". Выводы ВВК мужчина не оспаривал.
В свою очередь, военный из ТЦК отметил, что подсудимый — это мужчина, которому более 50 лет, и он должен был быть отправлен в учебный центр пограничников. В дальнейшем житель Черкасской области должен был служить в западных областях Украины.
Итак, учитывая все вышеупомянутые факты, суд признал мужчину виновным по статье 336 УКУ и приговорил к 3 годам лишения свободы.
Напомним, что недавно во Львовской области мужчина после получения повестки также уклонился от мобилизации.
Также недавно в Шептицком Львовской области мужчина отказался от боевой повестки.
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