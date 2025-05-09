В Черкасской области мужчина уклонился от службы после получения повестки

Работники ТЦК проверяют документы. Фото: Суспільне

В Черкасской области мужчина отказался от мобилизации после того, как получил повестку. Следовательно, мужчину приговорили к трем годам лишения свободы.

Об этом говорится в приговоре Тальновского районного суда Черкасской области.

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Итак, в Черкасской области мужчину, который после получения повестки отказался от мобилизации, приговорили к 3 годам заключения.

По данным судебного дела, военный из ТЦК заявлял, что подсудимому предлагали службу в западных областях Украины.

В сентябре 2024 года мужчина прошел военно-врачебную комиссию (ВВК), которая признала его годным к мобилизации. Он получил повестку, однако уклонился от мобилизации.

На суде житель Черкасской области свою вину в предъявленном обвинении не признал. Он заявил, что "считает себя непригодным из-за ряда хронических заболеваний". Выводы ВВК мужчина не оспаривал.

В свою очередь, военный из ТЦК отметил, что подсудимый — это мужчина, которому более 50 лет, и он должен был быть отправлен в учебный центр пограничников. В дальнейшем житель Черкасской области должен был служить в западных областях Украины.

Итак, учитывая все вышеупомянутые факты, суд признал мужчину виновным по статье 336 УКУ и приговорил к 3 годам лишения свободы.

Напомним, что недавно во Львовской области мужчина после получения повестки также уклонился от мобилизации.

Также недавно в Шептицком Львовской области мужчина отказался от боевой повестки.