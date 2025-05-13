На Сумщине мужчина не пошел в ТЦК из-за буддизма — приговор суда

Мужчины в ТЦК. Фото иллюстративное: УНИАН

В Сумской области мужчина получил повестку, однако уклонился от мобилизации и не пришел в территориальный центр комплектования. Свое решение он объяснил "религиозными убеждениями".

Об этом говорится в приговоре суда, опубликованном в Едином государственном реестре судебных решений.

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Детали дела

Мужчину признали пригодным к мобилизации. Ему вручили повестку, но он уклонился. Во время судебного заседания житель Сумщины не признал вины и отметил, что не может служить якобы из-за религиозных убеждений.

По словам мужчины, повестка была вручена ему "путем обмана".

"Он считал, что расписывается за получение своего паспорта. После чего работник ТЦК оторвал корешок и вручил повестку, разъяснил необходимость явиться для отправки", — говорится в приговоре.

На суде обвиняемый заявил, что не намерен уклоняться от мобилизации, а лишь реализует свое право на альтернативную службу. При этом он не является членом ни одной религиозной организации, хотя утверждает, что исповедует буддистские убеждения, однако не смог назвать основные заповеди.

Свидетель со стороны подсудимого сообщил, что обвиняемый является вегетарианцем и придерживается буддистских убеждений. В то же время его мать заявила, что сын ранее вел себя агрессивно — она неоднократно обращалась в полицию, поскольку он, в частности, угрожал ей топором. По ее мнению, его религиозные взгляды не являются искренними или серьезными.

"Основной причиной пацифистических взглядов сына считает то, что он ленится и боится служить", — говорится в показаниях женщины.

Что решил суд

Жителя Сумщины признали виновным в уклонении от призыва на военную службу по мобилизации. Ему назначили наказание в виде лишения свободы на три года.

Напомним, старший сержант самовольно оставил службу и более полутора лет не возвращался в воинскую часть. За это он был привлечен к уголовной ответственности.

Ранее в Кропивницком местного жителя оштрафовали за использование поддельного документа для ТЦК.