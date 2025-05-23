Священник ПЦУ считает, что тестя можно отправить в ТЦК, если его поведение угрожает семье

Священник Православной Церкви Украины Алексей Филюк. Фото: Скриншот

Священник Тернопольской епархии Православной Церкви Украины Алексей Филюк считает, что отправить тестя в ТЦК на службу в ВСУ не является грехом. Иногда это является лучшим выходом, чтобы не страдала семья, а сам тесть не оказался в тюрьме.

Комментарий священника заметило издание Фокус.

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По мнению Алексея Филюка, это можно сделать в случае, когда человек наносит вред своей семье из-за алкоголизма или насилия. Тогда его отправка в армию может быть приемлемым вариантом, если он не имеет детей на иждивении, не является лицом с инвалидностью и не имеет медицинских противопоказаний.

Священник подчеркнул, что служба в армии является лучшим выходом, чем наказание в виде заключения. Она дает возможность такому лицу выполнять свой гражданский долг, защищая Украину от агрессии.

Интересно, что Алексей Филюк один из немногих, кто на полную использует соцсети и Интернет для общения с верующими. Он с радостью отвечает на вопросы паствы в Instagram, Facebook, TikTok и YouTube и записывает соответствующие ролики, объясняя свое мнение.

Ранее сообщалось, что в Винницкой области свидетель Иеговы получил две повестки в ТЦК, однако уклонился от мобилизации из-за "религиозных убеждений". Он заявлял, что защищать семью можно без оружия.

А на Сумщине судили "буддиста", который не пошел в ТЦК. Ему назначили наказание в виде лишения свободы на три года.