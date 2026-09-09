Збереження робочого місця при мобілізації: які права працівників

Чоловіки в ТЦК. Фото: УНІАН

Захисники України не втрачають цивільних посад під час військової служби, адже їхні трудові договори просто заморожуються. Оформити статус можна за допомогою базових документів з ТЦК. Для ФОПів держава передбачила автоматичне скасування податків, зборів та штрафів на період мобілізації.

На цьому акцентують у Силах оборони України, передає Новини.LIVE.

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Які є гарантії для найманих працівників, яких мобілізували

Українське законодавство захищає право військовослужбовців на працю, зобов'язуючи роботодавців зберігати за ними посаду та робоче місце на весь період служби. Ця норма поширюється як на мобілізованих громадян, так і на тих, хто уклав контракт із військом.

Форма власності компанії не має жодного значення, тож правило діє для державних, комунальних і приватних підприємств, організацій, установ, сільськогосподарських кооперативів, фермерських господарств та фізичних осіб-підприємців.

Водночас трудовий договір на цей час фактично заморожується. Це означає, що людина залишається у штаті та має гарантоване право повернутися на свою або рівнозначну посаду після демобілізації, але цивільну роботу де-факто не виконує. Зі свого боку роботодавець позбавляється обов'язку виплачувати такому працівнику заробітну плату, оскільки фінансове забезпечення захисника повністю лягає на державний бюджет.

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Процедура оформлення та заборона на звільнення

Аби юридично закріпити свій статус, військовослужбовець повинен якнайшвидше передати керівництву підтверджувальні документи. Для цього підійде мобілізаційне розпорядження, повістка, витяг з наказу про зарахування до військової частини, довідка з ТЦК та СП або військовий квиток із відповідною відміткою про призов чи контракт.

Отримавши ці папери, роботодавець видає наказ про увільнення співробітника від роботи на період несення військової служби, що в жодному разі не є звільненням. Відповідні записи також фіксуються в табелі обліку робочого часу та особовій справі.

Власник підприємства не має права звільнити військового за власною ініціативою. Винятками є лише ситуації, коли відбувається повна ліквідація компанії, людина сама виявляє бажання піти з роботи або ж стосовно неї набирає законної сили обвинувальний вирок суду за окремі тяжкі злочини, зокрема військові.

Якщо розірвання трудового договору відбулося без цих трьох підстав, це вважається прямим порушенням закону. У такій ситуації постраждалий може звернутися зі скаргою до Державної служби з питань праці, скористатися системою безоплатної правової допомоги або ж подати судовий позов задля поновлення на посаді та стягнення належних виплат.

Податкові пільги для підприємців

Окремі правила діють щодо тих громадян, які до призову мали статус фізичної особи-підприємця. Якщо такий ФОП не має найманих працівників, держава звільняє його від сплати єдиного податку, податку на доходи фізичних осіб, єдиного соціального внеску (ЄСВ) та військового збору на весь час несення служби.

У випадках, коли дані чомусь не потрапили до реєстру, підприємцю достатньо подати до податкової служби заяву в довільній формі разом із копіями наказу про зарахування, військового квитка чи довідки з частини.

Усі штрафи, податки та пеня, які могли бути випадково нараховані за час перебування у війську, підлягають повному анулюванню. Звітувати перед податківцями такі підприємці зможуть вже після демобілізації, не побоюючись жодних штрафних санкцій.

Для тих ФОПів, які мають найманий персонал, передбачені альтернативні умови. Вони мають право призначити уповноважену особу, котра подаватиме звітність та виплачуватиме зарплату колективу. При цьому внести ЄСВ за своїх підлеглих такий підприємець зможе без штрафів протягом 180 днів після завершення служби.

Новини.LIVE повідомляли, що у ТЦК є рівно три доби, щоб опрацювати подану онлайн заяву військовозобов'язаного про визнання адмінпорушення. Якщо минуло більше часу, а позначка про розшук у "Резерв+" так і висить, юристи наполягають, що треба піти особисто в ТЦК.

Також закон суворо забороняє відправляти людей з інвалідністю на фронт без їхнього особистого бажання й письмової згоди. Якщо ж ТЦК намагається тиснути чи мобілізувати силоміць, судова практика стабільно стає на захист громадян, повністю анулюючи протиправні рішення медиків.