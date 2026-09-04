Постанова ВЛК про непридатність до військової служби: як отримати

Медичне обстеження. Фото: УНІАН

Українці зі статусом інвалідності можуть бути визнані ВЛК придатними до служби, проте це не дозволяє примусово мобілізувати їх до лав ЗСУ. Чинне законодавство забороняє призов осіб з інвалідністю без їхньої добровільної згоди, а в разі порушень суди стають на бік громадян, скасовуючи незаконні висновки медкомісій.

Про це йдеться у розборі судових практик "Судово-юридичної газети", передає Новини.LIVE.

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ТЦК не може примусово мобілізувати людину з інвалідністю

Оскільки ВЛК фізично не має повноважень скасовувати чи переглядати групу інвалідності, в Україні виникають ситуації, коли людина офіційно має інвалідність, але водночас отримує висновок військових медиків "придатний".

Втім й сам факт встановленої інвалідності не є автоматичною причиною для виключення з військового обліку. Згідно із Законом "Про військовий обов'язок і військову службу", виключити з обліку людину можна через припинення громадянства, досягнення граничного віку, смерть чи визнання безвісно відсутньою.

Також це відбувається, якщо саме ВЛК ухвалить рішення про повну непридатність. Та оскільки в нинішніх законах саме інвалідності в цьому переліку немає, людина продовжує залишатися військовозобов'язаною.

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Проте висновок "придатний" жодним чином не дає ТЦК права на примусову мобілізацію. Закон "Про мобілізаційну підготовку та мобілізацію", як і урядова постанова №560, чітко гарантують недоторканність людей із будь-якою групою інвалідності. Призвати таку особу до армії можна виключно за її особистим бажанням та лише на контрактну форму служби. Тобто статус ВЛК не перекреслює наявної інвалідності та не скасовує права на відстрочку.

Якщо ж військкомат чи комісія ігнорують ці норми, громадяни успішно захищають свої права через суд. Українська судова практика вже показала кілька показових прецедентів.

Справа № 946/7583/25 . Чоловік із III групою інвалідності був визнаний придатним і поскаржився до Центральної ВЛК. ЦВЛК відповіла йому звичайним листом. Суд визнав таку бездіяльність протиправною і зобов’язав вищий орган розглянути скаргу належним чином, вивчивши первинні документи і видавши мотивовану постанову.

. Чоловік із III групою інвалідності був визнаний придатним і поскаржився до Центральної ВЛК. ЦВЛК відповіла йому звичайним листом. Суд визнав таку бездіяльність протиправною і зобов’язав вищий орган розглянути скаргу належним чином, вивчивши первинні документи і видавши мотивовану постанову. Справа № 440/2188/25. ТЦК мобілізував придатного чоловіка, який мав II групу інвалідності. Апеляційний суд встановив, що під час огляду лікарі не провели необхідні дослідження і неправильно оформили медкартку. Хоча суд не може ставити діагнози замість лікарів, він має право контролювати процедуру. Рішення ВЛК скасували та зобов'язали провести повторний огляд.

ТЦК мобілізував придатного чоловіка, який мав II групу інвалідності. Апеляційний суд встановив, що під час огляду лікарі не провели необхідні дослідження і неправильно оформили медкартку. Хоча суд не може ставити діагнози замість лікарів, він має право контролювати процедуру. Рішення ВЛК скасували та зобов'язали провести повторний огляд. Справа № 320/26731/25 . ТЦК самовільно видав наказ про скасування попереднього висновку ВЛК щодо непридатності особи та повернув її на облік. Суд постановив, що начальник військкомату не має таких повноважень. Це може робити лише штатна або Центральна ВЛК. Відомості про виключення з обліку наказали відновити.

. ТЦК самовільно видав наказ про скасування попереднього висновку ВЛК щодо непридатності особи та повернув її на облік. Суд постановив, що начальник військкомату не має таких повноважень. Це може робити лише штатна або Центральна ВЛК. Відомості про виключення з обліку наказали відновити. Справа № 260/998/24. Чоловік із III групою інвалідності був мобілізований і подав рапорт на звільнення. Суд роз'яснив, що військовослужбовець більше не може користуватися правом на відстрочку, але інвалідність є законною підставою для негайного звільнення з армії, якщо боєць не хоче служити далі.

Як особам з інвалідністю мінімізувати ризики незаконної мобілізації

Щоб уникнути проблем із ТЦК, особам з інвалідністю радять передусім перевірити свої дані в електронному реєстрі "Оберіг" через застосунок "Резерв+". Якщо статус не відображається, слід надати до військкомату відповідні довідки та написати заяву на відстрочку згідно з порядком №560.

Під час проходження медкомісії варто одразу надавати лікарям усі документи, що стали підставою для отримання інвалідності, та уважно контролювати запис скарг.

Якщо ж лікарі проігнорували хвороби і видали висновок "придатний", його необхідно оскаржувати. Спочатку подається скарга до вищої штатної ВЛК або ЦВЛК. У ній потрібно вказати, які саме документи не були враховані та які процедури порушені. Якщо і такий спосіб не спрацював, то громадянин має право звернутися до суду, який перевірить законність дій комісії та обґрунтованість її рішення.

Новини.LIVE повідомляли про пояснення юристів щодо випадків, коли ВЛК діє всупереч правилам. Наприклад, коли комісія не хоче визнавати людину непридатною лише тому, що вона працевлаштована, або продовжує записувати скасований статус "обмежено придатного". Іноді лікарі на словах кажуть, що проблеми зі здоров'ям і так очевидні, тому письмовий висновок нібито зайвий. Юристи застерігають: такі обіцянки не мають сили.

Якщо військовозобов'язаний оновив фактичну адресу в "Резерв+" і згенерував електронне направлення на ВЛК, на медогляд його все одно чекатимуть за місцем офіційної прописки, а не там, де він зараз живе. Адвокати підкреслюють, що після переїзду потрібно обов'язково стати на облік за новим місцем проживання протягом семи днів.