Постановление ВВК о непригодности к военной службе: как получить

Медицинское обследование. Фото: УНИАН

Украинцы, имеющие статус инвалида, могут быть признаны ВВК годными к службе, однако это не позволяет принудительно мобилизовать их в ряды ВСУ. Действующее законодательство запрещает призыв лиц с инвалидностью без их добровольного согласия, а в случае нарушений суды становятся на сторону граждан, отменяя незаконные заключения медкомиссий.

Об этом говорится в анализе судебной практики "Судебно-юридической газеты", передает Новини.LIVE.

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ТЦК не может принудительно мобилизовать человека с инвалидностью

Поскольку ВВК физически не имеет полномочий отменять или пересматривать группу инвалидности, в Украине возникают ситуации, когда человек официально имеет инвалидность, но в то же время получает заключение военных медиков "годен".

Впрочем, и сам факт установленной инвалидности не является автоматической причиной для исключения из воинского учета. Согласно Закону «О воинской обязанности и военной службе», исключить из учета человека можно в связи с прекращением гражданства, достижением предельного возраста, смертью или признанием без вести пропавшим.

Также это происходит, если именно ВВК примет решение о полной негодности. Но поскольку в действующих законах инвалидности в этом перечне нет, человек продолжает оставаться военнообязанным.

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Человек с инвалидностью может иметь статус "годен"

Однако заключение "годен" никоим образом не дает ТЦК права на принудительную мобилизацию. Закон "О мобилизационной подготовке и мобилизации", как и постановление правительства № 560, четко гарантируют неприкосновенность людей с любой группой инвалидности. Призвать такого человека в армию можно исключительно по его личному желанию и только на контрактную форму службы. То есть статус ВВК не отменяет имеющейся инвалидности и не лишает права на отсрочку.

Если же военкомат или комиссия игнорируют эти нормы, граждане успешно защищают свои права в суде. Украинская судебная практика уже показала несколько показательных прецедентов.

Дело № 946/7583/25 . Мужчина с III группой инвалидности был признан годным и подал жалобу в Центральную ВЛК. ЦВЛК ответила ему обычным письмом. Суд признал такое бездействие противоправным и обязал вышестоящий орган рассмотреть жалобу надлежащим образом, изучив первичные документы и вынеся мотивированное постановление.

. Мужчина с III группой инвалидности был признан годным и подал жалобу в Центральную ВЛК. ЦВЛК ответила ему обычным письмом. Суд признал такое бездействие противоправным и обязал вышестоящий орган рассмотреть жалобу надлежащим образом, изучив первичные документы и вынеся мотивированное постановление. Дело № 440/2188/25. ТЦК мобилизовал годного к службе мужчину, имевшего II группу инвалидности. Апелляционный суд установил, что во время осмотра врачи не провели необходимые исследования и неправильно оформили медицинскую карту. Хотя суд не может ставить диагнозы вместо врачей, он имеет право контролировать процедуру. Решение ВЛК отменили и обязали провести повторный осмотр.

ТЦК мобилизовал годного к службе мужчину, имевшего II группу инвалидности. Апелляционный суд установил, что во время осмотра врачи не провели необходимые исследования и неправильно оформили медицинскую карту. Хотя суд не может ставить диагнозы вместо врачей, он имеет право контролировать процедуру. Решение ВЛК отменили и обязали провести повторный осмотр. Дело № 320/26731/25 . ТЦК самовольно издал приказ об отмене предыдущего заключения ВЛК о негодности лица и вернул его на учет. Суд постановил, что начальник военкомата не обладает такими полномочиями. Это может делать только штатная или Центральная ВЛК. Сведения об исключении из учета приказали восстановить.

. ТЦК самовольно издал приказ об отмене предыдущего заключения ВЛК о негодности лица и вернул его на учет. Суд постановил, что начальник военкомата не обладает такими полномочиями. Это может делать только штатная или Центральная ВЛК. Сведения об исключении из учета приказали восстановить. Дело № 260/998/24. Мужчина с III группой инвалидности был мобилизован и подал рапорт об увольнении. Суд разъяснил, что военнослужащий больше не может пользоваться правом на отсрочку, но инвалидность является законным основанием для немедленного увольнения из армии, если боец не хочет служить дальше.

Как лицам с инвалидностью минимизировать риски незаконной мобилизации

Чтобы избежать проблем с ТЦК, людям с инвалидностью рекомендуют в первую очередь проверить свои данные в электронном реестре «Оберег» через приложение "Резерв+". Если статус не отображается, следует предоставить в военкомат соответствующие справки и написать заявление на отсрочку в соответствии с порядком № 560.

Во время прохождения медкомиссии следует сразу предоставлять врачам все документы, послужившие основанием для получения инвалидности, и внимательно следить за записью жалоб.

Если же врачи проигнорировали заболевания и выдали заключение «годен», его необходимо обжаловать. Сначала подается жалоба в вышестоящую штатную ВВК или ЦВВК. В ней нужно указать, какие именно документы не были учтены и какие процедуры нарушены. Если и этот способ не сработал, то гражданин имеет право обратиться в суд, который проверит законность действий комиссии и обоснованность ее решения.

Новини.LIVE сообщали о разъяснениях юристов относительно случаев, когда ВВК действует вопреки правилам. Например, когда комиссия не хочет признавать человека негодным только потому, что он трудоустроен, или продолжает записывать отмененный статус "ограниченно годного". Иногда врачи устно заявляют, что проблемы со здоровьем и так очевидны, поэтому письменное заключение якобы излишне. Юристы предупреждают: такие обещания не имеют юридической силы.

Если военнообязанный обновил фактический адрес в "Резерв+" и сгенерировал электронное направление на ВВК, на медосмотр его все равно будут ждать по месту официальной прописки, а не там, где он сейчас живет. Адвокаты подчеркивают, что после переезда необходимо обязательно встать на учет по новому месту жительства в течение семи дней.