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Главная ТЦК Защита рабочего места после мобилизации: какие документы даст ТЦК

Защита рабочего места после мобилизации: какие документы даст ТЦК

Ua ru
9 сентября 2026 06:30
Сохранение рабочего места при мобилизации: какие права у работников
Мужчины в ТЦК. Фото: УНИАН

Защитники Украины не теряют гражданские должности во время военной службы, поскольку их трудовые договоры просто приостанавливаются. Оформить статус можно с помощью базовых документов из ТЦК. Для индивидуальных предпринимателей государство предусмотрело автоматическую отмену налогов, сборов и штрафов на период мобилизации.

На этом акцентируют внимание в Силах обороны Украины, передает Новини.LIVE.

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Какие гарантии предусмотрены для наемных работников, прошедших мобилизацию

Украинское законодательство защищает право военнослужащих на труд, обязывая работодателей сохранять за ними должность и рабочее место на весь период службы. Эта норма распространяется как на мобилизованных граждан, так и на тех, кто заключил контракт с вооруженными силами.

Форма собственности компании не имеет никакого значения, поэтому правило действует для государственных, коммунальных и частных предприятий, организаций, учреждений, сельскохозяйственных кооперативов, фермерских хозяйств и физических лиц-предпринимателей.

В то же время трудовой договор на это время фактически замораживается. Это означает, что человек остается в штате и имеет гарантированное право вернуться на свою или равнозначную должность после демобилизации, но гражданскую работу де-факто не выполняет. Со своей стороны, работодатель освобождается от обязанности выплачивать такому работнику заработную плату, поскольку финансовое обеспечение военнослужащего полностью ложится на государственный бюджет.

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Процедура оформления и запрет на увольнение

Чтобы юридически закрепить свой статус, военнослужащий должен как можно скорее передать руководству подтверждающие документы. Для этого подойдет мобилизационное распоряжение, повестка, выписка из приказа о зачислении в воинскую часть, справка из ТЦК и СП или военный билет с соответствующей отметкой о призыве или контракте.

Получив эти документы, работодатель издает приказ об освобождении сотрудника от работы на период прохождения военной службы, что ни в коем случае не является увольнением. Соответствующие записи также фиксируются в табеле учета рабочего времени и личном деле.

Владелец предприятия не имеет права уволить военнослужащего по собственной инициативе. Исключениями являются лишь ситуации, когда происходит полная ликвидация компании, человек сам выражает желание уйти с работы или в отношении него вступает в законную силу обвинительный приговор суда за отдельные тяжкие преступления, в частности военные.

Если расторжение трудового договора произошло без этих трех оснований, это считается прямым нарушением закона. В такой ситуации пострадавший может обратиться с жалобой в Государственную службу по вопросам труда, воспользоваться системой бесплатной правовой помощи или же подать судебный иск с целью восстановления на должности и взыскания причитающихся выплат.

Налоговые льготы для предпринимателей

Особые правила действуют в отношении тех граждан, которые до призыва имели статус физического лица-предпринимателя. Если у такого ФЛП нет наемных работников, государство освобождает его от уплаты единого налога, налога на доходы физических лиц, единого социального взноса (ЕСВ) и военного сбора на весь период несения службы.

В случаях, когда данные по какой-либо причине не попали в реестр, предпринимателю достаточно подать в налоговую службу заявление в произвольной форме вместе с копиями приказа о зачислении, военного билета или справки из части.

Все штрафы, налоги и пени, которые могли быть случайно начислены за время пребывания в армии, подлежат полной аннуляции. Отчитаться перед налоговиками такие предприниматели смогут уже после демобилизации, не опасаясь каких-либо штрафных санкций.

Для тех индивидуальных предпринимателей, у которых есть наемный персонал, предусмотрены альтернативные условия. Они имеют право назначить уполномоченное лицо, которое будет подавать отчетность и выплачивать зарплату коллективу. При этом внести ЕСВ за своих подчинённых такой предприниматель сможет без штрафов в течение 180 дней после завершения службы.

Новини.LIVE сообщали, что у ТЦК есть ровно три суток, чтобы рассмотреть поданное онлайн заявление военнообязанного о признании административного правонарушения. Если прошло больше времени, а отметка о розыске в "Резерв+" так и висит, юристы настаивают, что нужно обратиться лично в ТЦК.

Также закон строго запрещает отправлять людей с инвалидностью на фронт без их личного желания и письменного согласия. Если же ТЦК пытается оказывать давление или мобилизовать силой, судебная практика неизменно встает на защиту граждан, полностью аннулируя противоправные решения медиков.

работа военный учет мобилизация документы ТЦК и СП
Светлана Красноштан - Редактор
Автор:
Светлана Красноштан

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