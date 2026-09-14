Що робити, якщо ТЦК застосовує силу: поради юристів та правила поведінки

Затримання чоловіка працівниками ТЦК та СП. Фото: соцмережі

Представники територіальних центрів комплектування, які мають при собі спеціальні посвідчення, регулярно проводять вуличне оповіщення. Коли громадянин добровільно надає документи, військові звіряють інформацію, проте, бувають випадки, коли стається швидке, а то й силове затримання та подальша доставка до військкомату. Військові юристи наголошують, що найвищі шанси уникнути примусової відправки до частини існують на самому початку контакту, коли патруль лише привітався. Але важливо знати свої права та обов'язки працівників ТЦК.

Про це повідомив військовий юрист Зорян Павлів, передає Новини.LIVE.

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Що робити і чого не варто при зупинці працівниками ТЦК та СП

Під час спілкування з групами контролю необхідно демонструвати впевненість, давати чіткі відповіді, дотримуватися власного плану та категорично відмовлятися від будь-яких компромісів.

Часто до процесу залучають поліцейських, але вони мають право застосовувати силу лише до порушників закону. Оскільки у 99% випадків жодних судових рішень щодо притягнення людини до відповідальності немає, перебування у розшуку виключно по базах ТЦК робить ситуацію юридично спірною.

Юрист Павлів зауважує, що для того аби доставити чоловіка до військкомату, правоохоронці не складають офіційних протоколів затримання. Натомість вони вдаються до хитрощів, обіцяючи, що процедура забере лише хвилину на уточнення даних або швидке проходження лікарів, після чого нібито можна буде спокійно піти.

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Офіційний розголос та подальший розшук зазвичай не ініціюються. Це пов'язано з тим, що сама спроба затримання на вулиці була незаконною.

"Людей, що втікали від військових, поліцейських, з військкомату, не розшукують, бо їх затримка була незаконною. Відомі випадки, коли люди перелізають через паркани, відволікають працівників ТЦК, але незаконне затримання може перейти у незаконне переслідування", — повідомив юрист.

Новини.LIVE інформували, що юрист роз'яснив чому масові рейди та перевірки військово-облікових документів серед пасажирів маршруток і таксі з боку працівників ТЦК та СП юридично безпідставні. Зупинка транспортного засобу поліцією стосується виключно водія, тому примусова перевірка документів у пасажирів у салоні авто без законних доказів правопорушення є прямим перевищенням службових повноважень.

Також трапляються випадки, коли українки без медичної або фармацевтичної спеціальності виявляють свій статус як "військовозобов'язана" в електронному реєстрі "Оберіг". Скасовувати некоректний статус громадянкам доводиться через подання заяв та судові позови.