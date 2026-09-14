Что делать, если ТЦК применяет силу: советы юристов и правила поведения

Задержание мужчины сотрудниками ТЦК и СП. Фото: соцсети

Представители территориальных центров комплектования, имеющие при себе специальные удостоверения, регулярно проводят оповещение на улицах. Когда гражданин добровольно предъявляет документы, военные сверяют информацию, однако бывают случаи, когда происходит быстрое, а то и силовое задержание с последующей доставкой в военкомат. Военные юристы отмечают, что наибольшие шансы избежать принудительной отправки в часть существуют в самом начале контакта, когда патруль только поздоровался. Но важно знать свои права и обязанности сотрудников ТЦК.

Об этом сообщил военный юрист Зорян Павлив, передает Новини.LIVE.

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Что делать и чего не стоит делать при остановке сотрудниками ТЦК и СП

Во время общения с группами контроля необходимо демонстрировать уверенность, давать четкие ответы, придерживаться собственного плана и категорически отказываться от любых компромиссов.

Часто к процессу привлекают полицейских, но они имеют право применять силу только к нарушителям закона. Поскольку в 99% случаев никаких судебных решений о привлечении человека к ответственности нет, нахождение в розыске исключительно по базам ТЦК делает ситуацию юридически спорной.

Юрист Павлив отмечает, что для того , чтобы доставить мужчину в военкомат, правоохранители не составляют официальных протоколов задержания. Вместо этого они прибегают к уловкам, обещая, что процедура займет всего минуту на уточнение данных или быстрое прохождение осмотра врачей, после чего якобы можно будет спокойно уйти.

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Официальный розголос и последующий розыск обычно не инициируются. Это связано с тем, что сама попытка задержания на улице была незаконной.

"Людей, бежавших от военных, полицейских, из военкомата, не разыскивают, потому что их задержание было незаконным. Известны случаи, когда люди перелезают через заборы, отвлекают сотрудников ТЦК, но незаконное задержание может перейти в незаконное преследование", — сообщил юрист.

Новини.LIVE сообщали, что юрист разъяснил, почему массовые рейды и проверки военно-учетных документов среди пассажиров маршруток и такси со стороны сотрудников ТЦК и СП юридически необоснованны. Остановка транспортного средства полицией касается исключительно водителя, поэтому принудительная проверка документов у пассажиров в салоне автомобиля без законных доказательств правонарушения является прямым превышением служебных полномочий.

Также бывают случаи, когда украинки, не имеющие медицинской или фармацевтической специальности, обнаруживают свой статус «военнообязанной» в электронном реестре "Оберег". Отменять некорректный статус гражданкам приходится путем подачи заявлений и судебных исков.