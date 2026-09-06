Перевірки документів ТЦК у транспорті: юристка розкрила нюанси

Маршуртка. Фото: Новини.LIVE

Масові перевірки військово-облікових документів працівниками ТЦК та СП у пасажирів маршруток і таксі не мають під собою належного юридичного підґрунтя. У випадку перевірки правоохоронці зупиняють транспорт і його водія, тому вимагати документи у пасажирів в салоні без доведення законності порушення є перевищенням повноважень.

Про це повідомляє адвокатка Поліна Марченко, передає Новини.LIVE.

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Що треба знати про перевірки документів працівниками ТЦК у громадському транспорті

Рейди представників військкоматів та Національної поліції у громадському транспорті чи таксі стали звичним явищем на українських дорогах. Посадовці зупиняють машини та здійснюють суцільну перевірку паперів у всіх, хто перебуває всередині, часто затримуючи військовозобов'язаних. Проте адвокатка Поліна Марченко пояснює, що така практика базується на правовій та логічній неузгодженості.

"Зупиняють одну особу, наприклад, водія, бо це його транспортний засіб. Він за кермом, він водій і, в принципі, мають право зупиняти водія транспортного засобу, а не пасажир, а документи чомусь просять пред'явити і надати до перевірки саме у пасажира", — зазначає правозахисниця.

Основним документом, який регламентує поведінку людей у салоні, є Закон України "Про дорожній рух". Його 18 стаття містить вичерпний перелік обов'язків пасажира.

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Згідно з текстом, людина має здійснювати посадку з тротуарів чи спецмайданчиків після повної зупинки авто, користуватися пасками безпеки чи мотошоломами та не відволікати водія.

На вимогу поліції пасажир мусить залишатися на місці або вийти з машини.

"Як бачимо, ніякого обов'язку стосовно того, що ви зобов'язані надавати якісь документи і пред'являти такі документи комусь до перевірки, їх тут, в принципі, немає", — підкреслює Марченко.

Адвокатка звертає увагу на те, що зупиняти автомобілі можуть виключно правоохоронці, а не співробітники територіальних центрів комплектування. При цьому поліцейський має керуватися 35 статтею профільного закону та озвучити причину зупинки конкретному кермувальнику.

"У вас не має обов'язку надавати свої військово-облікові документи і свої документи, які посвідчують вашу особу, якщо зупинили не вас", — констатує адвокатка.

Вона пояснює, що якщо посадовці хочуть перевірити особу як пішохода, то і зупиняти її мають відповідним чином, а не через блокування транспортного засобу. У межах салону пасажир не причетний до підстав зупинки авто.

Для законної перевірки військово-облікових документів силовики також мусять дотримуватися низки процедур. Вони повинні мати службові посвідчення та розпорядження військового коменданта, яке уповноважує їх на такі дії.

"Спершу працівники поліції мають надати свої документи, свої повноваження, назвати вичерпні підстави і докази для такої зупинки, а лише потім у вас виникає обов'язок надати свої документи до перевірки", — пояснює Поліна Марченко, посилаючись на вимоги урядової постанови № 1456.

У разі виникнення подібних ситуацій адвокатка радить пасажирам одразу повідомляти перевіряльникам, що вони не керують машиною і не є причиною зупинки.

"Запитайте, на якій підставі хочуть перевірити ваші документи. Посилання на те, що зараз на першу вимогу працівників поліції зобов'язані надавати документи, да, це все вірно, але спершу має відбутись підстава для зупинки", — підсумовує юристка.

Новини.LIVE повідомляв раніше, що усі компанії зобов'язані звітувати до ТЦК про транспортні засоби, навіть якщо на балансі взагалі немає техніки або використовуються суто орендовані машини. Відповідно до судової практики 2026 року, підприємства повинні надсилати офіційні "нульові" звіти, інакше це вважатиметься порушенням правил військового обліку і призведе до штрафів.

Водночас закон визначає лише кілька поважних причин для неявки за повісткою: тяжка хвороба, смерть близького родича, стихійне лихо або наслідки воєнних дій. Проте це не звільняє від виклику назавжди. Військовозобов'язаний повинен повідомити ТЦК про форс-мажор упродовж трьох днів, надати документи, що це підтверджують, і згодом обов'язково з'явитися до військкомату.