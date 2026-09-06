Проверка документов ТЦК в сфере транспорта: юрист раскрыла нюансы

Маршрутка. Фото: Новости.LIVE

Массовые проверки военно-учетных документов сотрудниками ТЦК и СП у пассажиров маршруток и такси не имеют надлежащего юридического обоснования. В случае проверки правоохранители останавливают транспортное средство и его водителя, поэтому требовать документы у пассажиров в салоне без доказательства законности нарушения является превышением полномочий.

Об этом сообщает адвокат Полина Марченко, передает Новини.LIVE.

Реклама

Что нужно знать о проверках документов сотрудниками ТЦК в общественном транспорте

Рейды представителей военкоматов и Национальной полиции в общественном транспорте или такси стали привычным явлением на украинских дорогах. Чиновники останавливают машины и проводят тотальную проверку документов у всех, кто находится внутри, часто задерживая военнообязанных. Однако адвокат Полина Марченко объясняет, что такая практика основана на правовой и логической несогласованности.

"Останавливают одного человека, например, водителя, потому что это его транспортное средство. Он за рулем, он водитель и, в принципе, имеют право останавливать водителя транспортного средства, а не пассажира, а документы почему-то просят предъявить и предоставить для проверки именно у пассажира", — отмечает правозащитница.

Основным документом, регламентирующим поведение людей в салоне, является Закон Украины "О дорожном движении". Его статья 18 содержит исчерпывающий перечень обязанностей пассажира.

Читайте также:

Согласно тексту, человек должен садиться в автомобиль с тротуаров или специальных площадок после полной остановки автомобиля, пользоваться ремнями безопасности или мотошлемами и не отвлекать водителя.

По требованию полиции пассажир должен оставаться на месте или выйти из машины.

"Как видим, никакой обязанности относительно того, что вы обязаны предоставлять какие-либо документы и предъявлять такие документы кому-либо для проверки, их здесь, в принципе, нет", — подчеркивает Марченко.

Адвокат обращает внимание на то, что останавливать автомобили могут исключительно правоохранители, а не сотрудники территориальных центров комплектования. При этом полицейский должен руководствоваться 35-й статьей профильного закона и озвучить причину остановки конкретному водителю.

"У вас нет обязанности предъявлять свои военно-учетные документы и документы, удостоверяющие вашу личность, если остановили не вас", — констатирует адвокат.

Она объясняет, что если должностные лица хотят проверить лицо в качестве пешехода, то и останавливать его должны соответствующим образом, а не путем блокирования транспортного средства. Находясь в салоне, пассажир не имеет отношения к основаниям для остановки автомобиля.

Для законной проверки военно-учетных документов силовики также должны соблюдать ряд процедур. У них должны быть служебные удостоверения и распоряжение военного коменданта, уполномочивающее их на такие действия.

"Сначала сотрудники полиции должны предъявить свои документы, свои полномочия, назвать исчерпывающие основания и доказательства для такой остановки, и только потом у вас возникает обязанность предъявить свои документы для проверки", — объясняет Полина Марченко, ссылаясь на требования правительственного постановления № 1456.

В случае возникновения подобных ситуаций адвокат советует пассажирам сразу сообщать проверяющим, что они не управляют автомобилем и не являются причиной остановки.

"Спросите, на каком основании хотят проверить ваши документы. Ссылка на то, что сейчас по первому требованию сотрудников полиции вы обязаны предъявлять документы, да, это все верно, но сначала должно быть основание для остановки", — подытоживает юрист.

Новини.LIVE сообщали ранее, что все компании обязаны отчитываться перед ТЦК о транспортных средствах, даже если на балансе вообще нет техники или используются исключительно арендованные машины. Согласно судебной практике 2026 года, предприятия должны направлять официальные «нулевые» отчеты, иначе это будет считаться нарушением правил воинского учета и повлечет за собой штрафы.

В то же время закон определяет лишь несколько уважительных причин для неявки по повестке: тяжелая болезнь, смерть близкого родственника, стихийное бедствие или последствия военных действий. Однако это не освобождает от повестки навсегда. Военнообязанный должен уведомить ТЦК о форс-мажоре в течение трех дней, предоставить подтверждающие документы и впоследствии обязательно явиться в военкомат.