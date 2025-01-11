Затримання та доставка до ТЦК — коли поліція може це зробити

Працівники ТЦК та СП перевіряють документи у хлопців. Фото: Telegraf

Військовозобов'язаних українців, які порушили правила військового обліку, можуть затримати та доставити до ТЦК. Зробити це можуть виключно працівники поліції.

Новини.LIVE розповідають про те, коли військовозобов'язаного мають право затримати.

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В якому випадку поліція може затримати військовозобов'язаного

Військовозобов'язаного чоловіка можуть затримати, якщо в нього немає при собі документів. Поліцейські мають право доставити його до ТЦК для встановлення даних. Вже в центрі комплектування чоловікові можуть вручити повістку — для уточнення даних, проходження ВЛК або мобілізації. В такому випадку громадяни зобов'язані з'явитись в ТЦК на вказану дату.

Поліцейські також можуть затримати людину, якщо центр комплектування подав її в розшук. Таке стається з військовозобов'язаними, які не оновили дані. Таких чоловіків можуть затримати та доставити в ТЦК.

Крім того, затримання військовозобов'язаних можливе, якщо:

зафіксовано порушення правил військового обліку у реєстрі військовозобов'язаних;

чоловік немає військово-облікового документа;

військовозобов'язаний не стоїть на обліку або знятий з обліку;

зафіксоване ухилення від виконання військового обов'язку у вигляді неявки за повісткою;

ігнорування направлення на проходження ВЛК.

Нагадаємо, найчастіше працівники ТЦК та СП накладають штрафи за неявку за повісткою. Призначити таке адмінпокарання можуть навіть людині з інвалідністю, адже йдеться про факт ігнорування законних вимог.

Представники територіального центру комплектування мають право вручати повістки на блокпостах. Однак, є випадки, коли такі дії незаконні.