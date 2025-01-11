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Затримання та доставка до ТЦК — в яких випадках це законно

11 січня 2025 14:18
Микола Кондратюк - Редактор
Затримання та доставка до ТЦК — коли поліція може це зробити
Працівники ТЦК та СП перевіряють документи у хлопців. Фото: Telegraf
Микола Кондратюк - Редактор

Військовозобов'язаних українців, які порушили правила військового обліку, можуть затримати та доставити до ТЦК. Зробити це можуть виключно працівники поліції.

Новини.LIVE розповідають про те, коли військовозобов'язаного мають право затримати.

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Військовозобов'язаного чоловіка можуть затримати, якщо в нього немає при собі документів. Поліцейські мають право доставити його до ТЦК для встановлення даних. Вже в центрі комплектування чоловікові можуть вручити повістку — для уточнення даних, проходження  ВЛК або мобілізації. В такому випадку громадяни зобов'язані з'явитись в ТЦК на вказану дату.

Поліцейські також можуть затримати людину, якщо центр комплектування подав її в розшук. Таке стається з військовозобов'язаними, які не оновили дані. Таких чоловіків можуть затримати та доставити в ТЦК.

Крім того, затримання військовозобов'язаних можливе, якщо:

  • зафіксовано порушення правил військового обліку у реєстрі військовозобов'язаних;
  • чоловік немає військово-облікового документа;
  • військовозобов'язаний не стоїть на обліку або знятий з обліку;
  • зафіксоване ухилення від виконання військового обов'язку у вигляді неявки за повісткою;
  • ігнорування направлення на проходження ВЛК.

Нагадаємо, найчастіше працівники ТЦК та СП накладають штрафи за неявку за повісткою. Призначити таке адмінпокарання можуть навіть людині з інвалідністю, адже йдеться про факт ігнорування законних вимог.

Представники територіального центру комплектування мають право вручати повістки на блокпостах. Однак, є випадки, коли такі дії незаконні.

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